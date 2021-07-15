Падение грузовика на газовую трубу вызвало мощный пожар в Саратове

Саратов, 15 июля. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия аварии, которая привела к мощному пожару.

По данным саратовского ГУ МЧС, водитель КамАЗа потерял управление, и машина упала с моста на газовую трубу. Подача топлива была перекрыта, пламя локализовано. Правоохранители выясняют причину падения грузовика.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

Городские власти обратили внимание, что движение по путепроводу на 1-м жилучастке пришлось приостановить. Автомобилистов просят пользоваться другими трассами.