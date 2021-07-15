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Падение грузовика на газовую трубу вызвало мощный пожар в Саратове

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:44
Происшествия
Падение грузовика на газовую трубу вызвало мощный пожар в Саратове
Невские Новости

Саратов, 15 июля. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия аварии, которая привела к мощному пожару.

По данным саратовского ГУ МЧС, водитель КамАЗа потерял управление, и машина упала с моста на газовую трубу. Подача топлива была перекрыта, пламя локализовано. Правоохранители выясняют причину падения грузовика.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

Городские власти обратили внимание, что движение по путепроводу на 1-м жилучастке пришлось приостановить. Автомобилистов просят пользоваться другими трассами.

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пожар грузовик труба
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