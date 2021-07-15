Путин подтвердил планы посетить авиасалон МАКС-2021

Москва, 15 июля. Президент России Владимир Путин подтвердил, что намерен посетить авиасалон МАКС-2021, который стартует 20 июля в подмосковном Жуковском.

Российский лидер провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем, который рассказал о подготовке к выставке.

Глава ОАК выразил уверенность, что ограничения из-за коронавируса не помешают проведению мероприятия. Он также добавил, что приглашение на МАКС-2021 приняли все традиционные страны — партнеры России, отметив, что все участники и гости выставки ожидают визита президента. В свою очередь Путин подтвердил, что намерен посетить авиасалон.

«Традиционно я там бываю, приеду, конечно», — сказал Путин.

Ранее госкорпорация «Ростех» опубликовала тизер нового российского боевого самолета, презентация которого состоится в первый день аэрокосмического салона МАКС-2021.