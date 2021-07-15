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Путин подтвердил планы посетить авиасалон МАКС-2021

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:36
Армия
Путин подтвердил планы посетить авиасалон МАКС-2021
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 июля. Президент России Владимир Путин подтвердил, что намерен посетить авиасалон МАКС-2021, который стартует 20 июля в подмосковном Жуковском.

Российский лидер провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем, который рассказал о подготовке к выставке.

Глава ОАК выразил уверенность, что ограничения из-за коронавируса не помешают проведению мероприятия. Он также добавил, что приглашение на МАКС-2021 приняли все традиционные страны — партнеры России, отметив, что все участники и гости выставки ожидают визита президента. В свою очередь Путин подтвердил, что намерен посетить авиасалон.

«Традиционно я там бываю, приеду, конечно», — сказал Путин.

Ранее госкорпорация «Ростех» опубликовала тизер нового российского боевого самолета, презентация которого состоится в первый день аэрокосмического салона МАКС-2021.

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Все новости / Армия / Путин подтвердил планы посетить авиасалон МАКС-2021
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