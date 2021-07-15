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Пускать привитых туристов без карантина начали еще три таиландских острова

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:40
Общество
Пускать привитых туристов без карантина начали еще три таиландских острова
pixabay.com

Бангкок, 15 июля. Вакцинированные туристы и граждане Таиланда теперь могут посещать острова Самуи, Пханган и Тао без прохождения карантина.

Острова стали второй провинцией королевства, где стали принимать отдыхающих без карантина. Требования для прибытия на курорты Сураттхани частично схожи с теми, что с 1 июля работают на Пхукете. Это следует из опубликованного Управлением по туризму Таиланда перечня.

Основными признаками коронавирусной инфекции все еще остаются высокая температура и кашель. Об этом напомнили исследователи из Великобритании.

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таиланд вакцинация коронавирус
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