Пускать привитых туристов без карантина начали еще три таиландских острова

Бангкок, 15 июля. Вакцинированные туристы и граждане Таиланда теперь могут посещать острова Самуи, Пханган и Тао без прохождения карантина.

Острова стали второй провинцией королевства, где стали принимать отдыхающих без карантина. Требования для прибытия на курорты Сураттхани частично схожи с теми, что с 1 июля работают на Пхукете. Это следует из опубликованного Управлением по туризму Таиланда перечня.

Основными признаками коронавирусной инфекции все еще остаются высокая температура и кашель. Об этом напомнили исследователи из Великобритании.