Центробанк России представил официальные курсы валют на 16 июля

Москва, 15 июля. Курсы доллара и евро повысились по отношению к российской валюте. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрального банка РФ.

Стоимость национальной валюты США увеличилась на 9,61 копейки и составила 74,21 рубля за доллар. Курс европейской валюты поднялся на 43,99 копейки и достиг 87,83 рубля за евро.

На старте торгов Московской биржи доллар и евро также продемонстрировали небольшой рост к рублю. Биржевой курс американской валюты поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,75 копейки, до 74,11 рубля за единицу. Евро подорожал на 3,25 копейки и достиг на старте торговой сессии 87,71 рубля.

Доллар может стать наиболее выгодной валютой для сбережений на ближайшие 6-12 месяцев. Такую точку зрения высказал специалист по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.