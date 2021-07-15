Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 15:16
15:16
Общество
Главред журнала «Калашников» Дегтярев поддержал ужесточение наказания за утерю оружия
15:15
Происшествия
Петербуржца лишили денег и фотоаппарата на Политехнической
15:15
Общество
Олег Сенцов отказался снимать кино при действующей украинской власти
15:14
Общество
Администрацию Аксайского района возглавил бывший куратор донских казаков
15:12
Общество
Дожди затопили взлетно-посадочную полосу в Шереметьево
15:08
Экономика
Центробанк России ожидает стабилизации инфляции в этом году
15:08
Происшествия
Зараженный коронавирусом мужчина поплатился за проживание в московском хостеле
15:07
Общество
Назван способ определить одинокую женщину по одежде
15:06
Происшествия
Мужчина отправится в тюрьму на шесть лет за создание нарколаборатории в Ленобласти
14:54
Происшествия
Обыск в администрации МО «Сосновая поляна» мог быть связан с проверкой счетной палаты
Все новости

Дизайнер Джемал Махмудов и Анастасия Волочкова исполнили мечту Ксении Собчак
Шоу-бизнес
Дизайнер Джемал Махмудов и Анастасия Волочкова исполнили мечту Ксении Собчак
instagram.com  /  @xenia_sobchak / @volochkova_art

Москва, 15 июля. Дизайнер Джемал Махмудов и скандально известная балерина Анастасия Волочкова провели необычный ритуал, который должен был порадовать журналистку и телеведущую Ксению Собчак.

Отношения экс-артистки Большого театра и бывшей ведущей «Дома-2» нельзя назвать хорошими. Собчак практически никогда не упускает случая отпустить колкость в сторону Волочковой, балерина же считает, что журналистка просто ей завидует, поскольку сама не смогла оказаться на ее месте.

Тему конфликта знаменитых блондинок в очередной раз поднял Махмудов в эфире своего YouTube-шоу, гостьей которого стала Волочкова. Дизайнер пришел домой к мастерице шпагатов, чтобы снять с нее мерки для нового наряда, а также оценить гардероб звезды.

По мнению модного эксперта, балерина срочно нуждается в обновлении стиля, а всю ее одежду лучше сжечь. В итоге Махмудов и Волочкова отправились на улицу, чтобы бросить в огонь изумрудное платье артистки.

«Ну что, Настя, исполним мечту Ксении Анатольевны Собчак? Будем жечь твое платье», — сказал дизайнер.

«Если у Собчак главная мечта жизни — сжечь мое платье, то это самый несчастный человек на Земле!» — ответила балерина.

Модный эксперт и артистка исполнили мечту журналистки и сожгли наряд. По словам Махмудова, этот ритуал поможет Волочковой избавиться от старой энергии.

Анастасия Волочкова славится провокационными фотографиями. Поклонники недавно раскритиковали балерину за очередной неуместный снимок на ее странице в соцсети.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дизайнер Джемал Махмудов и Анастасия Волочкова исполнили мечту Ксении Собчак
собчак волочкова Махмудов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru