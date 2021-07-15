Дизайнер Джемал Махмудов и Анастасия Волочкова исполнили мечту Ксении Собчак

Москва, 15 июля. Дизайнер Джемал Махмудов и скандально известная балерина Анастасия Волочкова провели необычный ритуал, который должен был порадовать журналистку и телеведущую Ксению Собчак.

Отношения экс-артистки Большого театра и бывшей ведущей «Дома-2» нельзя назвать хорошими. Собчак практически никогда не упускает случая отпустить колкость в сторону Волочковой, балерина же считает, что журналистка просто ей завидует, поскольку сама не смогла оказаться на ее месте.

Тему конфликта знаменитых блондинок в очередной раз поднял Махмудов в эфире своего YouTube-шоу, гостьей которого стала Волочкова. Дизайнер пришел домой к мастерице шпагатов, чтобы снять с нее мерки для нового наряда, а также оценить гардероб звезды.

По мнению модного эксперта, балерина срочно нуждается в обновлении стиля, а всю ее одежду лучше сжечь. В итоге Махмудов и Волочкова отправились на улицу, чтобы бросить в огонь изумрудное платье артистки.

«Ну что, Настя, исполним мечту Ксении Анатольевны Собчак? Будем жечь твое платье», — сказал дизайнер. «Если у Собчак главная мечта жизни — сжечь мое платье, то это самый несчастный человек на Земле!» — ответила балерина.

Модный эксперт и артистка исполнили мечту журналистки и сожгли наряд. По словам Махмудова, этот ритуал поможет Волочковой избавиться от старой энергии.

Анастасия Волочкова славится провокационными фотографиями. Поклонники недавно раскритиковали балерину за очередной неуместный снимок на ее странице в соцсети.