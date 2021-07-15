Дочь страдающей от рака Анастасии Заворотнюк назвала свой диагноз

Москва, 15 июля. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, модель Анна Заворотнюк призналась, что ей поставили пугающий диагноз.

Девушка поделилась откровениями о своем здоровье на странице в Instagram. Заворотнюк-младшая отметила, что транслирует фанатам радость и хорошее настроение, но на самом деле в ее жизни все не так.

«У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки», — написала дочь актрисы, страдающей от рака.

Модель пытается побороть психическое заболевание уже два года. Целый год она принимала препараты, чем сделала только хуже. Сейчас девушка старается победить депрессию с помощью специалистов.

Анна Заворотнюк отказалась от общения с друзьями и от всех удовольствий. Модель страдает от перемен в настроении, а иногда не может встать с кровати. Дочь актрисы долго сомневалась, рассказывать ли поклонникам о своем состоянии, но все же почувствовала потребность поделиться этой проблемой.

«Хочу мотивировать себя этим постом набираться сил и возвращаться в прежнюю жизнь», — пояснила Заворотнюк-младшая.

Анастасия Заворотнюк примерно два года борется с онкологическим заболеванием. Актриса давно не появлялась на публике, но режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что она сильно изменилась внешне из-за недуга. После очередного курса лечения близкие даже запрещали звезде «Моей прекрасной няни» смотреться в зеркало.