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Дочь страдающей от рака Анастасии Заворотнюк назвала свой диагноз

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:19
Шоу-бизнес
Дочь страдающей от рака Анастасии Заворотнюк назвала свой диагноз
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 15 июля. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, модель Анна Заворотнюк призналась, что ей поставили пугающий диагноз.

Девушка поделилась откровениями о своем здоровье на странице в Instagram. Заворотнюк-младшая отметила, что транслирует фанатам радость и хорошее настроение, но на самом деле в ее жизни все не так.

«У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки», — написала дочь актрисы, страдающей от рака.

Модель пытается побороть психическое заболевание уже два года. Целый год она принимала препараты, чем сделала только хуже. Сейчас девушка старается победить депрессию с помощью специалистов.

Анна Заворотнюк отказалась от общения с друзьями и от всех удовольствий. Модель страдает от перемен в настроении, а иногда не может встать с кровати. Дочь актрисы долго сомневалась, рассказывать ли поклонникам о своем состоянии, но все же почувствовала потребность поделиться этой проблемой.

«Хочу мотивировать себя этим постом набираться сил и возвращаться в прежнюю жизнь», — пояснила Заворотнюк-младшая.

Анастасия Заворотнюк примерно два года борется с онкологическим заболеванием. Актриса давно не появлялась на публике, но режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что она сильно изменилась внешне из-за недуга. После очередного курса лечения близкие даже запрещали звезде «Моей прекрасной няни» смотреться в зеркало.

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актриса моя прекрасная няня заворотнюк
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