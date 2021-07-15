Пятилетие неудачного путча: что Эрдоган отстоял в 2016 году и к чему он ведет Турцию сейчас

Для современной Турции 15 июля является знаменательной датой — именно в этот день ровно пять лет назад в стране была предпринята попытка государственного переворота.

В 2016 году группа высокопоставленных офицеров, заручившись поддержкой нескольких армейских подразделений, хотела свергнуть власть правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) и ее председателя — президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

#15Temmuz’da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz.



Bayrak inmez! Ezan dinmez! #TürkiyeGeçilmez! pic.twitter.com/UbdiC71fRe — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2021

Тогда действующий лидер сумел отстоять свою власть, однако следующие выборы могут стать для него настоящим вызовом — рейтинг главы государства неуклонно снижается. В последние три года эта негативная динамика прослеживается особенно четко, и виной тому продолжающийся экономический кризис, падение курса национальной валюты, рост безработицы, эскалация напряженности в отношениях с другими странами, неэффективная кампания по борьбе с пандемией коронавируса и иные проблемы.

Произошедший пять лет назад путч фактически стал поворотным моментом для Турции. Ясно, что внутренняя ситуация тогда обострилась не на пустом месте: государственная система дает сбой. И теперь это замечают все больше простых турок.

Как действия Эрдогана ведут турецкую экономику к деградации и что из этого может выйти — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Крах экономического чуда

Эрдоган фактически находится у руля государства еще с 2003 года, после того как созданная им «Партия справедливости и развития» победила на парламентских выборах, и он был назначен премьер-министром. Это случилось во время, когда страна начала восстановление после серьезного финансово-экономического кризиса и гиперинфляции.

Данному периоду было свойственно наращивание связей с разного рода европейскими организациями, работа властей над вступлением страны в Евросоюз. Именно в 2003 году турецкий парламент утвердил программу внутренних реформ, реализация которых должна была приблизить страну к параметрам, необходимым для вступления государства в экономический блок.

Adalet ve Kalkınma Partisi 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan Türk siyasi partisidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "AK PARTİ" şeklindedir. Simgesi ampuldür. TBMM'de 289 milletvekili ile en çok üyeye sahip partidir. pic.twitter.com/6SJKzNdP0A — OSMANLI TORUNU???? (@_dikbiyik) February 23, 2021

В 2005 году в оборот была введена новая турецкая лира, равная по стоимости миллиону старых лир, заключались новые партнерские соглашения с иностранными бизнесменами и инвесторами.

Умелый подход Эрдогана позволил обеспечить стране почти десятилетие развития, снижение показателей инфляции, подорожание национальной валюты и роста ВВП. Уже в первой четверти 2011 года скорость роста турецкой экономики опережала даже Китай и все страны «Большой двадцатки» (G-20).

Тем не менее в 2013 году обстановка начала меняться уже в худшую сторону. Этот год для Турции стал примечателен пиковыми значениями ВВП на душу населения и иностранных инвестиций, а также минимальным по сравнению с предыдущими периодами показателями безработицы.

Федеральное агентство новостей /

Однако вслед за этим ростом начался постепенный спад, ставший причиной обострения общественной напряженности. В результате это выродилось в массовые выступления и антиправительственные митинги.

Эрдоган действует

Наметившийся в 2013 году общественный раскол был вызван не только ухудшением экономических показателей, но и социальными разногласиями: авторитарные подходы правящей партии и наметившаяся политика «исламизации» страны противоречила принципам значительной части светского общества.

Тогда внутренний конфликт разгорелся из-за предполагаемой вырубки парка Гези на площади Таксим в центре Стамбула. Этот район по плану властей должен был быть застроен торговыми и развлекательными центрами, а сам проект был связан с коммерческими структурами, близкими к правящей партии.

Turkey: Tomorrow, it is exactly 5 years ago that the Gezi Park protests started. The streets were filled with tear gas, but millions of people in Turkey kept on protesting against the authoritarian policies of the Erdogan regime. #Gezi5Yaşında #HerYerTaksimHerYerDireniş pic.twitter.com/E8RVrSSyXQ — Jo Fobelets ???? (@JoFobelets) May 27, 2018

Правительство Эрдогана жестко отреагировало на народные выступления. Полиция начала разгон протестующих с применением слезоточивого газа, водометов, стрельбы по гражданам резиновыми пулями. В столкновениях с правоохранителями погибли четверо человек, а около 8 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

При этом занимавший тогда пост премьер-министра Реджеп Тайип Эрдоган назвал протестующих экстремистами и распорядился о преследовании участников беспорядков. Это в результате привело к серии арестов разного рода деятелей, от простых граждан до оппозиционных чиновников и сотрудников СМИ. Кроме того, свыше полутора тысяч полицейских, отказывавшихся разгонять протестующих, были уволены, как и прокуроры, расследовавшие факты преступления против граждан и незаконность уплотнительной застройки центра Стамбула.

The immediate re-arrest of Osman Kavala in another bogus investigation after his acquittal on trumped-up charges for the Gezi Park protests shows how Turkey’s criminal justice system is politically manipulated at the political whim of Pres Erdogan.

https://t.co/NqFMdPdVOz pic.twitter.com/sqhDgGQ5JJ — Kenneth Roth (@KenRoth) February 20, 2020

Именно в этот период внимание западных стран к внутренней политике Турции усилилось, что еще больше отдалило планируемое членство государства в Евросоюзе.

«С 2013 года ПСР и Эрдоган пошли по пути дальнейшего усиления авторитаризма, что, вероятно, нанесло ущерб экономике различными способами. Они вошли в режим более изолированного и централизованного принятия решений, с меньшей свободой СМИ. Таким образом, они, вероятно, совершают политические ошибки, теряют оперативность, и появляется гораздо больше возможностей для коррупции», — считает доцент социологии в Университете Сабанчи Атеш Алтинорду.

Тем не менее в 2014 году Эрдоган смог победить на президентских выборах и до сих пор сохраняет за собой должность главы государства. При неприятии его жестких методов общество не смогло проигнорировать положительные изменения в стране, достигнутые ранее благодаря действиям турецкого лидера и череде факторов.

Опора Эрдогана

С момента прихода Реджепа Тайипа Эрдогана на должность премьер-министра в 2003 году, ситуация в стране во многом улучшилась.

Например, стабилизировался сектор здравоохранения. Благодаря проведению ряда реформ, направленных на модернизацию системы обслуживания граждан, Турция смогла войти в число ведущих стран мира по уровню развития медицины.

From a country that had no medicines in its possession to a country that produces all kinds of medicines itself.



Thanks to the investments of the @Akparti governments under the leadership of our President Mr. Erdogan, #Turkey ???????? has made huge progress in the healthcare sector ???????? https://t.co/tsEcbPwWdo — Sefa BEKAR ???????? (@SefaaBekar) July 12, 2021

По мере ослабления жесткой экономии, введеннойх в рамках программы Международного валютного фонда 2001–2002 годов, Эрдоган стал проводить политику свободного рынка, необходимую для вступления в Европейский союз.

Несмотря на мировой финансовый кризис 2008–2009 годов, который затронул в том числе и Турцию, это возымело и обратный эффект: ищущие прибыли на развивающихся рынках инвесторы усилили вливания в экономику республики.

Check out this video complied from data by @EYnews Attractiveness Survey Europe June 2021 to see highlights about Turkey’s eye catching #FDI performance during a time of turmoil and uncertainty when global supply chains were shifting axis!



????️#GlobalSupplyChain pic.twitter.com/z6RTzyLRe0 — Invest in Türkiye (@InvestTurkey) July 13, 2021

Дешевые иностранные кредиты помогли стимулировать рост экономики.

«У Эрдогана есть база обожающих и преданных сторонников. Граждане наслаждались значительно более высоким уровнем жизни, чем при кемалистах на протяжении большей части XX века», — считает Сонер Кагаптай, директор турецкой исследовательской программы в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

В борьбе мнений турецкого общества тяга к благополучию проиграла стремлению к демократическим ценностям и свободе слова. Именно это, считает политолог, помогло ПСР выиграть восемь выборов подряд.

Централизация власти

После получения должности главы государства Эрдоган прилагает усилия по централизации власти в своих руках.

И если ранее должность президента Турции носила скорее церемониальный характер, то в результате референдума 2017 года, проведенного после попытки госпереворота, в конституцию были внесены новые поправки, существенно расширяющие его полномочия. Страна перешла от парламентской формы правления к президентской республике, в результате чего должность премьер-министра была упразднена, а его полномочия перешли к Эрдогану. Кроме того, законодательные органы тогда были расширены, в судебная система реформирована.

В тот период многие несогласные с этим чиновники, в том числе и из экономического сектора, подали в отставку. Всего через год после реформ, давших Эрдогану практически безграничную власть, турецкая лира начала падать.

С 2013 года курс национальной валюты по отношению к доллару снизился на 75%, причем более половины из этой цифры — за последние три года. Это приводит к тому, что простые турки предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте.

The Turkish lira has weakened more than 15% against the dollar since bank Governor Sahap Kavcioglu took over in March ⤵️ https://t.co/ou4gcWoeCV — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 14, 2021

В то же время иностранные финансовые структуры из-за внешней политики Эрдогана теперь не так охотно идут на сотрудничество с Анкарой.

Век Турции — новое испытание для Эрдогана

Следующие президентские выборы назначены на 2023 год, который будет знаменателем для страны новой круглой датой — 100-летием с момента основания Турецкой Республики.

Согласно результатам проводимых в стране соцопросов, поддержка Эрдогана населением теперь не так однозначна. Заступить на новый президентский срок ему будет не так-то просто.

“58.1 percent do not find the statements of Erdoğan or other officials on ‘missing’ Central Bank reserves satisfactory”



The Operational Social Research Center has published the results of its public opinion survey conducted in Turkey in April https://t.co/UvgOMdAduB pic.twitter.com/KwpQRBn98D — bianet English (@bianet_eng) May 7, 2021

Националистические подходы властей все еще популярны у большого числа консерваторов из сельских районов страны и рабочего класса. Однако в то же время в государстве довольно большое число граждан поддерживает и оппозиционную коалицию.

Шансы на продление правления Эрдогана теперь могут зависеть от того, сможет ли он обратить вспять экономический спад, в результате которого благосостояние, равенство и занятость турок снизились в сравнении с «идеальным» 2013 годом.

Федеральное агентство новостей /

В 2021 году экономика республики вновь демонстрирует рост. Турция стала одной из стран, избежавших прошлогоднего спада, вызванного пандемией коронавируса. В условиях распространения COVID-19 Анкара предприняла существенные усилия для того, чтобы оставлять границы для туристов открытыми, хоть многие государства и ввели запреты на полеты в страну во избежание распространения инфекции.

Однако ущерб, нанесенный благосостоянию государства политикой последних лет, все же не проходит бесследно. Так, инфляция возвращается к неблагоприятному показателю в 20%, цены на продовольствие и другие товары неуклонно растут.

Turkey’s annual consumer inflation threatens to soar to more than 20% as official data showed a two-year high of 17.5% in June amid growing popular frustration with President Recep Tayyip Erdogan’s government. https://t.co/wBKXasvNKg via @AlMonitor — Arzu Geybulla (@arzugeybulla) July 9, 2021

По мнению главы аналитического агентства Fitch Ratings Дугласа Уинслоу, если посмотреть на результаты общественных рейтингов Эрдогана в сочетании со сложным экономическим фоном в Турции, то трудно себе представить ситуацию, при которой действующему лидеру будет легко выиграть выборы.

По оценкам Всемирного банка, в 2020 году более 1,5 миллиона турок оказались за чертой бедности.В то же время судя по индексу Джини, начиная с 2011 года в Турции растет социальное неравенство в стране. Все богатства концентрируются в руках элиты, чаще всего приближенной к Эрдогану и его «Партии справедливости и развития».

Федеральное агентство новостей /

Годовщина путча

Пятая годовщина с попытки государственного переворота в Турции является очередным напоминанием о политических неудачах действующего президента.

Беспорядки тогда начались в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. В момент, когда глава государства отдыхал с семьей на одном из турецких курортов, представители военной элиты государства предприняли попытку добиться насильственной смены власти.

Coup d'etat: Military rebel in Turkey failed. Soldiers surrender before people! 3K detained. 250 dead. pic.twitter.com/GTZANlle9j — Parimal Nathwani (@mpparimal) July 17, 2016

Сами путчисты заявляли, что их целью является «соблюдение основ Конституции, демократии, прав и свобод человека, верховенства закона в стране», а также восстановление утраченной общественной безопасности в государстве.

#Turkey Purge: Erdogan can't cash in on a failed coup for much longer. The president has for five years used the putsch to justify a power grab, and the Turks are tiring of it. https://t.co/VtQTqopwWZ via @TheNationalNews — Linda Hemby (@LindaHemby) July 12, 2021

Примечательно, что сам Эрдоган ранее подписал указ освобождения военнослужащих от судебного преследования за проведение военных операций внутри страны. Он выпустил новый закон для того, чтобы санкционировать чистки в курдских районах, однако вместо этого сам развязал руки военным.

Несмотря на стремительные действия заговорщиков, президент смог скрыться от них, а после этого обратился к соотечественникам с призывом остановить задумавших госпереворот силовиков. Кроме того, ему остались верны силы полиции и часть армии, что и позволило подавить восстание.

День подавления путча по распоряжению властей стал официальным праздником — «Днем демократии и национального единства».

Gazi Meclis’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı #TürkiyeGeçilmez https://t.co/8u8Xa4TA0U — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2021

Однако лозунги, с которыми путчисты пытались сместить Эрдогана, все еще не уходят в прошлое. Западное сообщество продолжает критиковать Анкару за жесткость методов и пренебрежение правами человека внутри страны. Это становится еще одним из обстоятельств, негативно влияющих на европейские перспективы республики.

Помимо этого, сразу после путча турецкое руководство заявило о причастности к этим событиям США, что стало причиной новых политических разногласий. Турция сейчас является одним из самых «неудобных» союзников по НАТО, действия которого часто противоречат общей идеологии блока, а нередко — дискредитируют его.

Все эти обстоятельства снижают возможность помощи стране со стороны международных финансовых организаций. Давние союзники государства готовы идти на введение антитурецких санкций и иное давление. А политическая неблагонадежность Анкары постепенно приводит к снижению притока прямых иностранных инвестиций в республику.

Федеральное агентство новостей /

В преддверии выборов ухудшение экономики без внешней финансовой поддержки подрывает власть Эрдогана. Он уже не может обеспечить соотечественникам благосостояние, позволявшее закрывать глаза на другие внутренние проблемы. И даже полный силовой контроль ситуации в стране может не пригодиться в новой борьбе за президентский пост.