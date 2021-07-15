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Пятилетие неудачного путча: что Эрдоган отстоял в 2016 году и к чему он ведет Турцию сейчас
Весь мир
Пятилетие неудачного путча: что Эрдоган отстоял в 2016 году и к чему он ведет Турцию сейчас
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press: Uygar Onder Simsek, Depo Photos, Pignatelli/EUC

Для современной Турции 15 июля является знаменательной датой — именно в этот день ровно пять лет назад в стране была предпринята попытка государственного переворота.

В 2016 году группа высокопоставленных офицеров, заручившись поддержкой нескольких армейских подразделений, хотела свергнуть власть правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) и ее председателя — президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тогда действующий лидер сумел отстоять свою власть, однако следующие выборы могут стать для него настоящим вызовом — рейтинг главы государства неуклонно снижается. В последние три года эта негативная динамика прослеживается особенно четко, и виной тому продолжающийся экономический кризис, падение курса национальной валюты, рост безработицы, эскалация напряженности в отношениях с другими странами, неэффективная кампания по борьбе с пандемией коронавируса и иные проблемы.

Произошедший пять лет назад путч фактически стал поворотным моментом для Турции. Ясно, что внутренняя ситуация тогда обострилась не на пустом месте: государственная система дает сбой. И теперь это замечают все больше простых турок.

Как действия Эрдогана ведут турецкую экономику к деградации и что из этого может выйти — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Крах экономического чуда

Эрдоган фактически находится у руля государства еще с 2003 года, после того как созданная им «Партия справедливости и развития» победила на парламентских выборах, и он был назначен премьер-министром. Это случилось во время, когда страна начала восстановление после серьезного финансово-экономического кризиса и гиперинфляции.

Данному периоду было свойственно наращивание связей с разного рода европейскими организациями, работа властей над вступлением страны в Евросоюз. Именно в 2003 году турецкий парламент утвердил программу внутренних реформ, реализация которых должна была приблизить страну к параметрам, необходимым для вступления государства в экономический блок.

В 2005 году в оборот была введена новая турецкая лира, равная по стоимости миллиону старых лир, заключались новые партнерские соглашения с иностранными бизнесменами и инвесторами.

Умелый подход Эрдогана позволил обеспечить стране почти десятилетие развития, снижение показателей инфляции, подорожание национальной валюты и роста ВВП. Уже в первой четверти 2011 года скорость роста турецкой экономики опережала даже Китай и все страны «Большой двадцатки» (G-20).

Тем не менее в 2013 году обстановка начала меняться уже в худшую сторону. Этот год для Турции стал примечателен пиковыми значениями ВВП на душу населения и иностранных инвестиций, а также минимальным по сравнению с предыдущими периодами показателями безработицы.

Пятилетие неудачного путча: что Эрдоган отстоял в 2016 году и к чему он ведет Турцию
Федеральное агентство новостей  / 

Однако вслед за этим ростом начался постепенный спад, ставший причиной обострения общественной напряженности. В результате это выродилось в массовые выступления и антиправительственные митинги.

Эрдоган действует

Наметившийся в 2013 году общественный раскол был вызван не только ухудшением экономических показателей, но и социальными разногласиями: авторитарные подходы правящей партии и наметившаяся политика «исламизации» страны противоречила принципам значительной части светского общества.

Тогда внутренний конфликт разгорелся из-за предполагаемой вырубки парка Гези на площади Таксим в центре Стамбула. Этот район по плану властей должен был быть застроен торговыми и развлекательными центрами, а сам проект был связан с коммерческими структурами, близкими к правящей партии.

Правительство Эрдогана жестко отреагировало на народные выступления. Полиция начала разгон протестующих с применением слезоточивого газа, водометов, стрельбы по гражданам резиновыми пулями. В столкновениях с правоохранителями погибли четверо человек, а около 8 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

При этом занимавший тогда пост премьер-министра Реджеп Тайип Эрдоган назвал протестующих экстремистами и распорядился о преследовании участников беспорядков. Это в результате привело к серии арестов разного рода деятелей, от простых граждан до оппозиционных чиновников и сотрудников СМИ. Кроме того, свыше полутора тысяч полицейских, отказывавшихся разгонять протестующих, были уволены, как и прокуроры, расследовавшие факты преступления против граждан и незаконность уплотнительной застройки центра Стамбула.

Именно в этот период внимание западных стран к внутренней политике Турции усилилось, что еще больше отдалило планируемое членство государства в Евросоюзе.

«С 2013 года ПСР и Эрдоган пошли по пути дальнейшего усиления авторитаризма, что, вероятно, нанесло ущерб экономике различными способами. Они вошли в режим более изолированного и централизованного принятия решений, с меньшей свободой СМИ. Таким образом, они, вероятно, совершают политические ошибки, теряют оперативность, и появляется гораздо больше возможностей для коррупции», — считает доцент социологии в Университете Сабанчи Атеш Алтинорду.

Тем не менее в 2014 году Эрдоган смог победить на президентских выборах и до сих пор сохраняет за собой должность главы государства. При неприятии его жестких методов общество не смогло проигнорировать положительные изменения в стране, достигнутые ранее благодаря действиям турецкого лидера и череде факторов.

Опора Эрдогана

С момента прихода Реджепа Тайипа Эрдогана на должность премьер-министра в 2003 году, ситуация в стране во многом улучшилась.

Например, стабилизировался сектор здравоохранения. Благодаря проведению ряда реформ, направленных на модернизацию системы обслуживания граждан, Турция смогла войти в число ведущих стран мира по уровню развития медицины.

По мере ослабления жесткой экономии, введеннойх в рамках программы Международного валютного фонда 2001–2002 годов, Эрдоган стал проводить политику свободного рынка, необходимую для вступления в Европейский союз.

Несмотря на мировой финансовый кризис 2008–2009 годов, который затронул в том числе и Турцию, это возымело и обратный эффект: ищущие прибыли на развивающихся рынках инвесторы усилили вливания в экономику республики.

Дешевые иностранные кредиты помогли стимулировать рост экономики.

«У Эрдогана есть база обожающих и преданных сторонников. Граждане наслаждались значительно более высоким уровнем жизни, чем при кемалистах на протяжении большей части XX века», — считает Сонер Кагаптай, директор турецкой исследовательской программы в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

В борьбе мнений турецкого общества тяга к благополучию проиграла стремлению к демократическим ценностям и свободе слова. Именно это, считает политолог, помогло ПСР выиграть восемь выборов подряд.

Централизация власти

После получения должности главы государства Эрдоган прилагает усилия по централизации власти в своих руках.

И если ранее должность президента Турции носила скорее церемониальный характер, то в результате референдума 2017 года, проведенного после попытки госпереворота, в конституцию были внесены новые поправки, существенно расширяющие его полномочия. Страна перешла от парламентской формы правления к президентской республике, в результате чего должность премьер-министра была упразднена, а его полномочия перешли к Эрдогану. Кроме того, законодательные органы тогда были расширены, в судебная система реформирована.

В тот период многие несогласные с этим чиновники, в том числе и из экономического сектора, подали в отставку. Всего через год после реформ, давших Эрдогану практически безграничную власть, турецкая лира начала падать.

С 2013 года курс национальной валюты по отношению к доллару снизился на 75%, причем более половины из этой цифры — за последние три года. Это приводит к тому, что простые турки предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте.

В то же время иностранные финансовые структуры из-за внешней политики Эрдогана теперь не так охотно идут на сотрудничество с Анкарой.

Век Турции — новое испытание для Эрдогана

Следующие президентские выборы назначены на 2023 год, который будет знаменателем для страны новой круглой датой — 100-летием с момента основания Турецкой Республики.

Согласно результатам проводимых в стране соцопросов, поддержка Эрдогана населением теперь не так однозначна. Заступить на новый президентский срок ему будет не так-то просто.

Националистические подходы властей все еще популярны у большого числа консерваторов из сельских районов страны и рабочего класса. Однако в то же время в государстве довольно большое число граждан поддерживает и оппозиционную коалицию.

Шансы на продление правления Эрдогана теперь могут зависеть от того, сможет ли он обратить вспять экономический спад, в результате которого благосостояние, равенство и занятость турок снизились в сравнении с «идеальным» 2013 годом.

Пятилетие неудачного путча: что Эрдоган отстоял в 2016 году и к чему он ведет Турцию
Федеральное агентство новостей  / 

В 2021 году экономика республики вновь демонстрирует рост. Турция стала одной из стран, избежавших прошлогоднего спада, вызванного пандемией коронавируса. В условиях распространения COVID-19 Анкара предприняла существенные усилия для того, чтобы оставлять границы для туристов открытыми, хоть многие государства и ввели запреты на полеты в страну во избежание распространения инфекции.

Однако ущерб, нанесенный благосостоянию государства политикой последних лет, все же не проходит бесследно. Так, инфляция возвращается к неблагоприятному показателю в 20%, цены на продовольствие и другие товары неуклонно растут.

По мнению главы аналитического агентства Fitch Ratings Дугласа Уинслоу, если посмотреть на результаты общественных рейтингов Эрдогана в сочетании со сложным экономическим фоном в Турции, то трудно себе представить ситуацию, при которой действующему лидеру будет легко выиграть выборы.

По оценкам Всемирного банка, в 2020 году более 1,5 миллиона турок оказались за чертой бедности.В то же время судя по индексу Джини, начиная с 2011 года в Турции растет социальное неравенство в стране. Все богатства концентрируются в руках элиты, чаще всего приближенной к Эрдогану и его «Партии справедливости и развития».

Пятилетие неудачного путча: что Эрдоган отстоял в 2016 году и к чему он ведет Турцию
Федеральное агентство новостей  / 

Годовщина путча

Пятая годовщина с попытки государственного переворота в Турции является очередным напоминанием о политических неудачах действующего президента.

Беспорядки тогда начались в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. В момент, когда глава государства отдыхал с семьей на одном из турецких курортов, представители военной элиты государства предприняли попытку добиться насильственной смены власти.

Сами путчисты заявляли, что их целью является «соблюдение основ Конституции, демократии, прав и свобод человека, верховенства закона в стране», а также восстановление утраченной общественной безопасности в государстве.

Примечательно, что сам Эрдоган ранее подписал указ освобождения военнослужащих от судебного преследования за проведение военных операций внутри страны. Он выпустил новый закон для того, чтобы санкционировать чистки в курдских районах, однако вместо этого сам развязал руки военным.

Несмотря на стремительные действия заговорщиков, президент смог скрыться от них, а после этого обратился к соотечественникам с призывом остановить задумавших госпереворот силовиков. Кроме того, ему остались верны силы полиции и часть армии, что и позволило подавить восстание.

День подавления путча по распоряжению властей стал официальным праздником — «Днем демократии и национального единства».

Однако лозунги, с которыми путчисты пытались сместить Эрдогана, все еще не уходят в прошлое. Западное сообщество продолжает критиковать Анкару за жесткость методов и пренебрежение правами человека внутри страны. Это становится еще одним из обстоятельств, негативно влияющих на европейские перспективы республики.

Помимо этого, сразу после путча турецкое руководство заявило о причастности к этим событиям США, что стало причиной новых политических разногласий. Турция сейчас является одним из самых «неудобных» союзников по НАТО, действия которого часто противоречат общей идеологии блока, а нередко — дискредитируют его.

Все эти обстоятельства снижают возможность помощи стране со стороны международных финансовых организаций. Давние союзники государства готовы идти на введение антитурецких санкций и иное давление. А политическая неблагонадежность Анкары постепенно приводит к снижению притока прямых иностранных инвестиций в республику.

Пятилетие неудачного путча: что Эрдоган отстоял в 2016 году и к чему он ведет Турцию
Федеральное агентство новостей  / 

В преддверии выборов ухудшение экономики без внешней финансовой поддержки подрывает власть Эрдогана. Он уже не может обеспечить соотечественникам благосостояние, позволявшее закрывать глаза на другие внутренние проблемы. И даже полный силовой контроль ситуации в стране может не пригодиться в новой борьбе за президентский пост.

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