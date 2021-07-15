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Глава ОАК рассказал, сколько истребителей Су-57 получат ВС РФ в 2022 году

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:25
Армия
Глава ОАК рассказал, сколько истребителей Су-57 получат ВС РФ в 2022 году
wikipedia.org  /  Vladislav06112019 / CC4

Москва, 15 июля. Министерство обороны РФ должно получить 12 новейших истребителей Су-57 в 2022 году, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, со следующего года в ВС РФ должны поступать по 12 новых самолетов в год. В целом контракт с Минобороны предполагает создание 76 таких боевых машин.

«Главное событие в прошлом году — это в декабре поставка первого серийного Су-57. В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача — вместе с кооперацией — выйти на уровень 12 машин в год», — сообщил Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также глава ОАК выразил надежду на то, что в дальнейшем заказы на эти истребители будут «измеряться сотнями».

Ранее сообщалось, что российские конструкторы планируют разработать двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для экспортных поставок.

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минобороны рф оак су-57
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