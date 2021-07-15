Экс-сенатор Клинцевич предостерег США от новых провокаций у российских границ

Москва, 15 июля. Россия больше не будет отговаривать страны НАТО от провокаций у своих границ, поскольку они исчерпали свой лимит доверия, заявил экс-сенатор и военный эксперт Франц Клинцевич.

По словам экс-сенатора Совфеда РФ, недавний инцидент с участием американских бомбардировщиков над Беринговым морем могла привести к серьезной провокации, если бы иностранные самолеты не перехватили дежурные силы ВКС РФ.

В беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич заметил, что Запад окончательно исчерпал кредит доверия Кремля и теперь «уговоры и протесты» МИД РФ окончены. Если США и их союзники по блоку НАТО намерены и дальше делать основой своей международной политики систематическое нарушение чужих границ, то Россия даст им жесткий отпор.

«Все это звенья одной цепи: вспомните провокацию английского эсминца. Это проверка нашей боеготовности, нашей реакции, степени влияния, возможностей, которые может показать Россия в случае таких нарушений», — отметил он.

Напомним, в четверг две пары истребителей ВКС РФ сопроводили три бомбардировщика ВВС США над акваторией Берингова моря и не дали им нарушить российскую границу. Позже цели были опознаны как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.

Неделей ранее сайт 360tv.ru передал, что российские истребители Су-30СМ и Су-27 предотвратили нарушение госграниц над Черным морем, которое могло произойти по вине самолетов ВВС США EP-3E «Арес» и CL-600 «Челленджер».