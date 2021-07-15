Западные санкции против России ускорили развитие отечественной нефтехимии

Россия за последние несколько лет создала самую современную нефтехимическую отрасль. Сегодня страна может выполнять практически любые задачи: от массового производства крупнотоннажных полимеров до создания уникальных полимерных композиционных материалов для авиационной промышленности.

Каким образом России удалось вырваться в десятку передовых стран по уровню национальной нефтехимии? Об этом — в материале ФАН.

На земле, в небесах и на море

Инновационность российской нефтехимической промышленности — не пустой звук. Не далее как на этой неделе на заводе корпорации «Иркут» была завершена стыковка левой консоли крыла к фюзеляжу самолета МС-21. Ранее на него установили центроплан и правую консоль крыла. Все эти детали изготовлены из российских полимерных композиционных материалов на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск», в их создание мало кто верил еще пять лет тому назад. Напомним, тогда продолжение всего проекта самолета МС-21 висело на волоске: выбранный поставщик полимерных композитов из Японии прекратил сотрудничество с нашей страной, ссылаясь на американские санкции.

Отечественные материалы для производства композитных конструкций в кратчайшие сроки были разработаны при участии МГУ и предприятий «Росатома». При изготовлении крыла была использована технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России и является уникальной в мировом масштабе. В итоге проект МС-21 удалось реализовать в изначальном варианте: использование композитов вместо алюминиевых сплавов позволило разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета, повысить комфорт лайнера и число перевозимых пассажиров.

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Одновременно с такими показательными, но точечными успехами неснижающимися темпами растет в России и производство крупнотоннажных полимеров. Исторически Россия всегда являлась чистым экспортером полипропилена, но уже в 2020 году к этому списку добавился полиэтилен. Это произошло благодаря запуску мощной производственной линии на «Запсибнефтехиме». Таким образом, по двум наиболее крупнотоннажным полимерам наша страна закрыла свои основные потребности.

Конечно, в деталях ситуация немного сложнее. Количество марок двух самых простых полимеров — полипропилена и полиэтилена — составляет более десятка, поэтому в России, даже с выходом на чистый экспорт по этим двум позициям, сохранился дефицит линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена низкого давления. Но эта зависимость от мирового рынка уже не так существенна, как несколькими годами ранее.

Как стать самодостаточными

Главная проблема полимерной промышленности любой страны — это очень широкий ассортимент производимой продукции. Количество уникальных полимеров даже в рамках товарного рубрикатора исчисляется несколькими сотнями позиций. Причем для каждого вида полимерной продукции нередко требуется отдельная производственная линия и очень часто уникальная, лицензируемая или запатентованная технология.

Поэтому, закрыв свой дефицит по крупнотоннажным полимерам, таким как полиэтилен и полипропилен, Россия столкнулась с тем, что для настоящей «полимерной независимости» необходимо иметь и производство массы сложных продуктов средне- и малотоннажной химии, где наша страна по-прежнему сильно зависит от импорта. Это отразилось и в поручении президента правительству, прозвучавшем по итогам совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли, которое прошло 1 декабря 2020 года с участием Владимира Путина. В поручении была обусловлена проработка мер по увеличению производства мало- и среднетоннажной химической продукции на 30% к 2025 году и на 70% к 2030 году.

Необходимо сказать, что такое производство — это хлопотное и затратное начинание. Поэтому эти продукты на рынке стоят гораздо дороже, а доступ к ним в значительной мере регламентирован, что наглядно показали трудности с полимерами в проекте самолета МС-21. Для завода по производству крупнотоннажной продукции можно легко купить и технологию, и лицензию на производство, а вот освоение производства среднетоннажной, и особенно малотоннажной, продукции сопряжено с массой барьеров и трудностей. В этом сегменте владельцы технологий часто не готовы делиться или передавать лицензии и права на патенты, предпочитая самим зарабатывать. Так что запуск в России любого малотоннажного производства полимеров — это не только кирпичик в независимость страны, но и мощный стимул для российской науки и технологии.

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Что Россия сделала сама

О новых средне- и малотоннажных производствах в России можно писать очень долго: как уже было сказано, число таких уникальных полимеров исчисляется сотнями. Приведем лишь несколько примеров.

Например, к несомненному успеху российской нефтехимии можно отнести освоение производства бесфталатных пластификаторов. Пластификаторы — это специальные вещества, которые добавляются в полимеры для придания им большей пластичности. Совокупный спрос на них очень высок — в России потребляется около 150 тысяч тонн пластификаторов в год. Однако современные жесткие экологические требования в ряде стран привели к запрету на товары, произведенные с использованием фталатных пластификаторов, которые составляли большую часть российского производства в прошлом.

Но уже в 2020 году в России заработало производство бесфталатного пластификатора ДОТФ компании «Сибур» мощностью 100 тысяч тонн, большая часть продукции которого пошла на внутренний рынок. Таким образом, российские полимеры с новыми пластификаторами стали соответствовать самым строгим мировым экологическим нормам.

Второй пример — это малеиновый ангидрид, важное промежуточное вещество для производства многих полимеров. До недавнего времени почти все необходимые объемы малеинового ангидрида импортировались в Россию, что создавало массу уязвимостей в производственных цепочках химической промышленности. Но уже до конца 2021 года установку мощностью в 45 тысяч тонн малеинового ангидрида в год запустит «Сибур», а в планы до 2023 года «Татнефть» заложила строительство завода еще на 50 тысяч тонн ангидрида. Эти два производства должны будут практически полностью закрыть потребность России в этом полимере.

Ну и, наконец, можно упомянуть сэвилен — полимер, использующийся в производстве обуви, клея и кабельной продукции. Сейчас единственным производителем сэвилена в стране является «Казаньоргсинтез», который делает всего 13 тысяч тонн сэвилена в год, при том, что российский внутренний спрос составляет 50 тысяч тонн. В начале нынешнего года «Казаньоргсинтез» объявил о постройке новой линии с мощностью в 100 тысяч тонн в год, что позволит не только полностью закрыть внутренний спрос, но и обеспечить экспорт сэвилена из России.

Таким образом, задача импортозамещения в нефтехимической промышленности России успешно решается. Уже в ближайшие годы наша страна будет в значительной мере самодостаточна в вопросе производства современных полимеров.