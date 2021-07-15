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Казахстан зарегистрировал российский «Спутник Лайт»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:16
Общество
Казахстан зарегистрировал российский «Спутник Лайт»
Prt Scr youtube.com  /  Sputnik V

Нур-Султан, 15 июля. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию в Казахстане.

Регистрацию препарата произвело Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Информацией об этом поделились в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник Лайт» имеет эффективность в 79,4% с 28-го дня после прохождения процедуры. Подобный показатель превышает данные об эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, рассказали в РФПИ.

Лучшим препаратом для иммунизации аллергиков от коронавирусной инфекции является «Спутник V». Такое мнение высказала руководитель центра аллергологии и иммунологии ГКБ №7 Казани Гузель Закирова.

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