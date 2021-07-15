Казахстан зарегистрировал российский «Спутник Лайт»

Нур-Султан, 15 июля. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию в Казахстане.

Регистрацию препарата произвело Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Информацией об этом поделились в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник Лайт» имеет эффективность в 79,4% с 28-го дня после прохождения процедуры. Подобный показатель превышает данные об эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, рассказали в РФПИ.

Лучшим препаратом для иммунизации аллергиков от коронавирусной инфекции является «Спутник V». Такое мнение высказала руководитель центра аллергологии и иммунологии ГКБ №7 Казани Гузель Закирова.