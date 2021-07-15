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Дегтярев раскритиковал поправки о лишении прав на оружие людей с плохим зрением

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:04
Общество
Дегтярев раскритиковал поправки о лишении прав на оружие людей с плохим зрением
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 июля. В закон об охоте могут внести поправки, которые напрямую затрагивают людей с плохим зрением. Не все эксперты согласны с нововведениями.

Инициатором дополнений к закону стала зампред правительства Виктория Абрамченко. В случае их принятия оружие не смогут купить люди с плохим зрением. Кроме того, покупателям придется проходить две медкомиссии и дополнительно обучаться.

Главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев надеется, что возобладает здравый смысл. В эфире Медиагруппы «Патриот» он отметил отсутствие необходимости в двойном медицинском обследовании. Ведь люди попросту потеряют время. Дегтярев настаивает, что при разработке поправок следует учитывать группу населения, которая носит линзы и очки. Лишать их права на оружие он считает необоснованной мерой.

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оружие очки дегтярев
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