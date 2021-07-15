Александр Васильев рассказал, как Проклова сводила с ума мужчин

Москва, 15 июля. Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев верит откровениям актрисы Елены Прокловой, заявившей о домогательствах со стороны известного артиста.

Уже несколько месяцев прошло с того момента, как Проклова публично рассказала, что стала жертвой домогательств. По ее словам, к ней приставал известный артист во время съемок фильма. В тот момент будущая звезда была еще подростком.

Многие уже успели высказаться о ситуации, сложившейся вокруг Прокловой. Одни поддержали знаменитость, которая открыла душу и рассказала о своих переживаниях. Другие, напротив, были категоричны в этом вопросе. Не обошел стороной эту тему и Васильев.

«Я, скорее, склонен верить, что такое могло быть, — приводит «7Дней.ru» слова историка моды. — Леночка сводила с ума многих мужчин. Она была одной из самых красивых актрис Советского Союза, заветной мечтой миллионов».

По мнению Васильева, мужчины боготворили Проклову, поскольку она олицетворяла женственность и привлекательность. Телеведущий указал, что фраза из фильма «Мимино» «Ларису Ивановну хочу» стала крылатой еще и потому, что прочно ассоциировалась с Прокловой, которая сыграла в картине красавицу-стюардессу.

После скандальных заявлений Прокловой о домогательствах некоторые предположили, что «ухаживал» за актрисой Олег Табаков. Но сама звезда не называла имя своего «поклонника».