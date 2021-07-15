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В «Республике котов» попробуют вакцину «КовиВак» для защиты животных от коронавируса

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:06
Общество
В «Республике котов» попробуют вакцину «КовиВак» для защиты животных от коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 июля. Сотрудники «Республики котов» наблюдают за ходом тестирования вакцин от коронавируса для животных, сообщила основатель организации Анна Кондратьева.

Планируется вакцинация обителей «Республики котов». Скорее всего, для процедуры выберут препарат «КовиВак», адаптированный для животных. Кондратьева сообщила об этом во время эфира в Медиагруппе «Патриот» на тему «О важности котофикации россиян».

««КовиВак» для котиков, я думаю, мы его попробуем. У котов есть свой коронавирус, не COVID-19, другой, от которого может наступить летальный исход. Мы надеемся, что у новой вакцины есть какая-то защита от кошечьего вируса», — рассказала основатель «Республики котов».

Кошачий вариант коронавирусной инфекции влечет за собой поражения разных органов. В частности, возможен асцит. Он характеризуется накапливанием жидкости в брюшной полости.

Во время брифинга Анна Кондратьева также затронула тему того, как гуманное обращение с животными помогает милосердно относиться к людям. Помимо этого она ответила на вопрос, можно ли назвать котокафе успешным проектом.

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