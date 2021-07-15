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Названы ранние симптомы коронавируса, которые проявляются у всех возрастов

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:59
Общество
Названы ранние симптомы коронавируса, которые проявляются у всех возрастов
pixabay.com

Лондон, 15 июля. Британские ученые считают, что коронавирус проявляется по-разному у людей различных возрастных групп.

Признаки коронавирусной инфекции можно определить на самой ранней стадии у человека любого возраста по определенным симптомам. Основными признаками по-прежнему остаются высокая температура и кашель. Но если обращать внимание на симптомы каждой возрастной группы, диагностировать коронавирус можно гораздо раньше и с вероятностью до 96%.

У несовершеннолетних инфекция часто сопровождается головной болью. У людей в возрасте от 18 до 54 лет нередки мышечные боли. У заболевших старше 54 лет отмечается потеря аппетита. Заболевание также может сопровождаться болью в горле и расстройством желудочно-кишечного тракта.

Признаки индийского штамма коронавируса назвали ученые из Королевского колледжа Лондона. Помимо типичных симптомов, больные отмечают ощущения, схожие с аллергической реакцией организма.

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