Названы ранние симптомы коронавируса, которые проявляются у всех возрастов

Лондон, 15 июля. Британские ученые считают, что коронавирус проявляется по-разному у людей различных возрастных групп.

Признаки коронавирусной инфекции можно определить на самой ранней стадии у человека любого возраста по определенным симптомам. Основными признаками по-прежнему остаются высокая температура и кашель. Но если обращать внимание на симптомы каждой возрастной группы, диагностировать коронавирус можно гораздо раньше и с вероятностью до 96%.

У несовершеннолетних инфекция часто сопровождается головной болью. У людей в возрасте от 18 до 54 лет нередки мышечные боли. У заболевших старше 54 лет отмечается потеря аппетита. Заболевание также может сопровождаться болью в горле и расстройством желудочно-кишечного тракта.

Признаки индийского штамма коронавируса назвали ученые из Королевского колледжа Лондона. Помимо типичных симптомов, больные отмечают ощущения, схожие с аллергической реакцией организма.