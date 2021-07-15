Тамара Глоба рассказала, для каких знаков зодиака 15 июля станет особенным днем

Москва, 15 июля. Известный астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, для которых 15 июля станет особенным днем. Других она призвала прислушаться к своей интуиции.

По словам астролога, в этот день судьба благоволит тем, кто связан с творчеством, занимается литературной или научной деятельностью, а также аналитикой. Многие смогут решить проблемы не только в работе, но и на личном фронте.

Среди всех знаков зодиака наиболее удачливыми оказались Девы, Скорпионы и Водолеи. Тамара Глоба подробно рассказала, что ждет их 15 июля.

Девы могут с легкостью ставить перед собой смелые цели и сложные задачи. В этот день им удастся воплотить в реальность все свои идеи, а самые объемные дела будут решаться быстро.

Скорпионы тоже могут похвастаться удачей. Но Глоба рекомендует им расставить приоритеты как в работе, так и в личной жизни.

Интуиция лучше всех будет развита в этот день у Водолеев. Они смогут принимать важные решения, опираясь на свое шестое чувство, пишет Ftimes.ru, проанализировав прогноз Глобы.

Астрологи Павел и Тамара Глоба составили список из четырех знаков зодиака, которых ждут большие перемены в жизни в июле. Речь идет об Овнах, Близнецах, Девах и Козерогах.