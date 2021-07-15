Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 15:15
15:15
Общество
Олег Сенцов отказался снимать кино при действующей украинской власти
15:14
Общество
Администрацию Аксайского района возглавил бывший куратор донских казаков
15:12
Общество
Дожди затопили взлетно-посадочную полосу в Шереметьево
15:08
Экономика
Центробанк России ожидает стабилизации инфляции в этом году
15:08
Происшествия
Зараженный коронавирусом мужчина поплатился за проживание в московском хостеле
15:07
Общество
Назван способ определить одинокую женщину по одежде
15:06
Происшествия
Мужчина отправится в тюрьму на шесть лет за создание нарколаборатории в Ленобласти
14:54
Происшествия
Обыск в администрации МО «Сосновая поляна» мог быть связан с проверкой счетной палаты
14:54
Общество
Загруженность гостиниц в Сочи превысила 85%
14:53
Общество
Основательница котокафе рассказала, во сколько им обходится один бездомный кот
Все новости

Тамара Глоба рассказала, для каких знаков зодиака 15 июля станет особенным днем
Общество
Тамара Глоба рассказала, для каких знаков зодиака 15 июля станет особенным днем
instagram.com  /  @tamaragloba

Москва, 15 июля. Известный астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, для которых 15 июля станет особенным днем. Других она призвала прислушаться к своей интуиции.

По словам астролога, в этот день судьба благоволит тем, кто связан с творчеством, занимается литературной или научной деятельностью, а также аналитикой. Многие смогут решить проблемы не только в работе, но и на личном фронте.

Среди всех знаков зодиака наиболее удачливыми оказались Девы, Скорпионы и Водолеи. Тамара Глоба подробно рассказала, что ждет их 15 июля.

Девы могут с легкостью ставить перед собой смелые цели и сложные задачи. В этот день им удастся воплотить в реальность все свои идеи, а самые объемные дела будут решаться быстро.

Скорпионы тоже могут похвастаться удачей. Но Глоба рекомендует им расставить приоритеты как в работе, так и в личной жизни.

Интуиция лучше всех будет развита в этот день у Водолеев. Они смогут принимать важные решения, опираясь на свое шестое чувство, пишет Ftimes.ru, проанализировав прогноз Глобы.

Астрологи Павел и Тамара Глоба составили список из четырех знаков зодиака, которых ждут большие перемены в жизни в июле. Речь идет об Овнах, Близнецах, Девах и Козерогах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тамара Глоба рассказала, для каких знаков зодиака 15 июля станет особенным днем
астрология знаки зодиака глоба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru