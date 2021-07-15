Не дождался реконструкции: Дворец культуры имени Ленина сгорел в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 15 июля. Легендарный Дворец культуры имени Владимира Ленина сгорел минувшей ночью в областной столице. Ранее власти региона планировали реконструировать заброшенное здание и превратить его в жилой дом.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение кровли в зрительном зале. Пожар и его последствия полностью ликвидированы в 02:10. Сгорела кровля и мусор на общей площади 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

В своей жизни объект культурного наследия с почти вековой историей видел немало преобразований. В советское время здесь показывали фильмы, в кружках творчеством занимались дети, а в читальных залах толпились книголюбы.

В начале XXI века в помещения дворца заняли коммерческие организации. Четыре года назад здание и вовсе опустело. Тут же власти региона заявили о желании снести ненужное строение. Позже решили его реконструировать и заселить жильцами. По словам местных жителей, работы по грандиозному ремонту так и не были начаты.

Ранее ФАН писал о пожаре в овощном складе. В Дзержинске дети покурили и подожгли кресло.