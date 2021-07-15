Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 15:15
15:14
Общество
Администрацию Аксайского района возглавил бывший куратор донских казаков
15:12
Общество
Дожди затопили взлетно-посадочную полосу в Шереметьево
15:08
Экономика
Центробанк России ожидает стабилизации инфляции в этом году
15:08
Происшествия
Зараженный коронавирусом мужчина поплатился за проживание в московском хостеле
15:07
Общество
Назван способ определить одинокую женщину по одежде
15:06
Происшествия
Мужчина отправится в тюрьму на шесть лет за создание нарколаборатории в Ленобласти
14:54
Происшествия
Обыск в администрации МО «Сосновая поляна» мог быть связан с проверкой счетной палаты
14:54
Общество
Загруженность гостиниц в Сочи превысила 85%
14:53
Общество
Основательница котокафе рассказала, во сколько им обходится один бездомный кот
14:53
Общество
Простые рецепты и верная техника: как сделать гидролат в домашних условиях
Все новости

Эксперт Дегтярев назвал дикостью новые ограничения на владение оружием
Общество
Эксперт Дегтярев назвал дикостью новые ограничения на владение оружием
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 июля. Законодательство об оружии ждут серьезные изменения. В частности, это касается наличия судимости у владельца оружия.

По мнению главного редактора журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаила Дегтярева, планируемые нововведения можно назвать «дикостью».

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт констатировал, что судимость хотят учитывать даже по административным статьям. Может выйти так, что человек не получит лицензию просто за то, что не вовремя оплатил штраф. Дегтярев добавил, что в поправках есть масса нестыковок, связанных со спешкой при разработке нормативных актов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперт Дегтярев назвал дикостью новые ограничения на владение оружием
оружие эксперт судимость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru