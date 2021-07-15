Эксперт Дегтярев назвал дикостью новые ограничения на владение оружием

Санкт-Петербург, 15 июля. Законодательство об оружии ждут серьезные изменения. В частности, это касается наличия судимости у владельца оружия.

По мнению главного редактора журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаила Дегтярева, планируемые нововведения можно назвать «дикостью».

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт констатировал, что судимость хотят учитывать даже по административным статьям. Может выйти так, что человек не получит лицензию просто за то, что не вовремя оплатил штраф. Дегтярев добавил, что в поправках есть масса нестыковок, связанных со спешкой при разработке нормативных актов.