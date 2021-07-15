Каждую неделю женщина замечает изменения в своем теле, а сейчас, на 16 неделе беременности, она может ощутить настоящее чудо внутри себя. Первое шевеление малыша едва уловимое, почти незаметное, но оно становится осязаемым подтверждением развития новой жизни в организме будущей мамы.

С этого момента физический контакт между мамой и малышом становится регулярным. С каждой неделей движения крохи будут восприниматься все более отчетливо. Какие еще перемены происходят на 16 акушерской неделе в теле женщины и организме ребенка? Об этом журналисту ФАН рассказала врач — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Мария Прохорова.

Что происходит с мамой на 16 неделе беременности

Мама и малыш переживают спокойный и комфортный второй триместр беременности. Плохое самочувствие осталось далеко позади. Токсикоз уже отступил, а осознание своей будущей роли женщиной полностью сформировано. Даже если беременность была неожиданной и незапланированной, в этот период женщина окончательно принимает свое состояние.

Эти перемены также связаны с созреванием плаценты — органа, который с настоящего момента и до самых родов будет обеспечивать связь между мамой и малышом. Плацента принимает на себя комплекс важнейших функций. Она работает как детоксикационный механизм: с одной стороны, защищает кроху от вирусных и бактериальных патологий, с другой — помогает организму мамы выводить токсины, благодаря чему утренняя тошнота и рвота в ответ на прием пищи уже не возникают. Также плацента вырабатывает гормоны, что сглаживает эмоциональный фон, делает его более стабильным. Она же несет малышу кислород, питательные вещества для роста и развития.

«На 16 неделе беременности происходит активация плацентарного кровотока, — уточняет врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. — Это событие важно, так как с этого момента плацента становится эффективной естественной защитой для ребенка».

Матка, животик и вес

Матка продолжает расти, а потому животик становится более заметным. Скорее всего, окружающим уже понятен факт наступления беременности: женщина стремится надевать более свободную и просторную одежду, но рискует носить любимые обтягивающие джинсы, так как в области талии их давление крайне некомфортно.

Однако размер животика может быть разным. У женщин подтянутых и субтильного телосложения он долгое время остается совсем небольшим, а потому не требует особых перемен ни в образе жизни, ни в выборе гардероба. А вот грудь становится заметно более плотной, объемной и чувствительной, даже ощущается наполненной — так тело готовится к будущей лактации. Единственным способом «сгладить» непривычные ощущения станет выбор комфортного нижнего белья: бюстгальтера с мягкими чашечками и большего размера.

Вес будущей мамы может увеличиться или остаться прежним, как и до беременности. На его набор влияют разные факторы: от наличия сопутствующих заболеваний до степени токсикоза в первые недели вынашивания малыша. Если женщина страдала токсикозом, который проявлялся неукротимой рвотой, прибавка массы будет минимальной. Если же беременность протекала нормально, вес может увеличиться на 2-3 килограмма, что соответствует физиологическим нормам.

Федеральное агентство новостей /

Самочувствие и эмоциональный фон

Благодаря завершению токсикоза и внутренней психологической перестройке будущая мама чувствует себя гораздо спокойнее и комфортнее. Настроение становится более ровным, восстанавливается нормальное восприятие вкусов и запахов. Иногда женщина может отмечать непреодолимое желание съесть что-то «особенное», например, кислое или соленое, или испытывает острую чувствительность к каким-либо запахам. Но все это не правило, а скорее, индивидуальная особенность. Эта восприимчивость может неожиданно исчезнуть или сохраниться до самых родов.

«Если беременная женщина становиться более чувствительной, чем раньше, то это нормально, — комментирует Мария Прохорова. — Ведь беременность — особое состояние женского организма. Изменения эмоционального фона естественны. Но в этот период поводов для переживаний становится объективно меньше. Так, волнение, связанное с риском выкидыша на позднем сроке от 16 до 20 недель, уже не должно беспокоить. Как правило, такие потери, особенно обусловленные генетически, случаются на сроке 7–9 недель, максимум на 12 неделе беременности».

Ощущения и шевеления на 16 неделе

Эмоциональная стабильность позволяет проще реагировать на некоторые дискомфортные проявления со стороны организма. Растущая матка продолжает давить на кишечник, что может вызвать запоры. Справиться с ними помогают питьевой режим, употребление овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Кроме того, не стоит долго находиться в одном положении: стоя или сидя. Тогда давление на кишечник будет менее выраженным.

А вот с частыми позывами «забежать в туалет» придется смириться. Давление матки на мочевой пузырь будет лишь нарастать. Но и эти ощущения индивидуальны, так как они определяются изначальным положением матки. У одних будущих мам они проявляются в большей степени, у других же — не вызывают никакого дискомфорта.

«Если женщина худенькая или чутко прислушивается к себе, то она может заметить шевеления малыша, — отмечает Мария Прохорова. — Как правило, их отмечают мамы, которые вынашивают второго или третьего ребенка. С первенцем очень сложно понять, как именно проявляются эти шевеления. Кто-то сравнивает их с легким трепетанием, кто-то обращает внимание на непривычные ощущения в животике. Но даже если сейчас такие ощущения не возникают, уже через пару недель они будут заметными. На 18 неделе шевеления малыша становятся очевидными и при первой беременности».

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Выделения, боли на 16 неделе беременности

Будущую маму могут беспокоить дискомфортные и даже болезненные ощущения в пояснице и ногах. Первые связаны с анатомическими изменениями в организме. Матка растет, принимает вынужденное положение, создает давление на внутренние органы и мышцы брюшной стенки. Однако эти ощущения индивидуальны. До тех пор, пока они не проявляются резкой, сильной, приступообразной болью, обращение к врачу не требуется. Если же боль не отпускает или выводит женщину из нормального состояния, стоит посетить доктора.

Болезненность в ногах может быть связана с недостаточностью магния. На этом сроке будущая мама может внезапно почувствовать судороги, которые обычно возникают ночью. Если это происходит, нужно обратиться к врачу, который порекомендует препарат на основе магния.

«Прием магния в период беременности необходим, — уточняет врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. — Магний в достаточном количестве можно получать из биологически активных добавок к пище или с водой с высоким содержанием этого нутриента. Восполнение дефицита магния поможет также справиться с запорами, если они беспокоят женщину».

Характер выделений не должен меняться. Их может стать больше, но они должны оставаться прозрачными, без запаха, не вызывающими зуда и дискомфорта. Если беременная отмечает изменение консистенции или цвета выделений, то это повод посетить врача-гинеколога.

Не стоит закрывать глаза и на другие болезненные состояния, которые в обычное время могут казаться несущественными, но в этот период требуют консультации врача. Например, повышение артериального давления или температуры, боль в горле, появление конъюнктивита. Заниматься самолечением в этих и других случаях не следует.

«Самостоятельно женщина не сможет понять, какие препараты следует применять, какая тактика лечения будет верной, — комментирует Мария Прохорова. — Любое беспокойство должно быть развеяно доктором».

Что происходит с малышом в 16 недель

Кроха растет, но уже не слишком меняется внешне. Его органы, системы и даже черты лица давно сформированы. Он весит почти 200 граммов, а его рост составляет целых 20 см, из-за чего его движения и становятся ощутимыми для мамы. Кроме того, он становится более активным: частота мышечных сокращений возрастает, что связано с развитием головного мозга. Пока эти движения неосознанные, рефлекторные, но они свидетельствуют о том, что мозг и нервная система работают четко и слаженно.

Продолжает развиваться эндокринная система. Сердечко тоже активно работает. Оно стучит чисто, делая 120–140 ударов в минуту. Происходят изменения в системе кровообращения: плацента уже достаточно созрела, чтобы взять на себя ответственность по защите и питанию крохи. С этого момента ребенок начинает питаться через плаценту, а его кровообращение становится преимущественно плацентарным.

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Как выглядит ребенок на 16 неделе беременности

У него уже есть губки, носик и ушки, а при многократном увеличении аппаратом УЗИ можно заметить даже коротенькие волосики в области бровей. Ручки и ножки все еще выглядят очень тоненькими, но на них уже отчетливо различимы крохотные пальчики.

Пропорции тела до сих пор кажутся непривычными. Если сделать фото во время УЗИ, станет очевидным, что кроха пока выглядит не совсем так, как новорожденные малыши. Но пропорции тела будут меняться с развитием органов и систем. Для этого у крохи еще достаточно времени.

Его кожа становится более плотной и уже не выглядит прозрачной, а веки могут двигаться, из-за чего кажется, что малыш моргает. На самом деле, эти движения век, как ручек и ножек, обусловлены рефлекторными мышечными сокращениями, а не попытками малыша открыть глазки и рассмотреть все вокруг. Пока еще его глазки не видят: зрение будет развиваться позже.

Можно ли узнать пол ребенка на 16 неделе

В этот период женщине не назначают плановых обследований. Первый обязательный скрининг прошел примерно месяц назад, и доктор может рекомендовать дополнительные обследования только по индивидуальным показаниям.

Но даже если будет назначено ультразвуковое исследование, определить пол ребенка на 16 неделе не получится. Для этого придется потерпеть примерно две недели, когда с помощью УЗИ уже можно будет ответить на главный вопрос, волнующий родителей.

Другой способ — исследование крови в рамках пренатального неинвазивного скрининга. Анализ крови позволяет врачу выявить наличие определенной хромосомы, которая и служит основанием для идентификации пола плода. Но это обследование не является плановым. Даже самым нетерпеливым родителям врач, скорее всего, посоветует подождать пару недель, когда пол малыша можно будет достоверно определить с помощью ультразвукового исследования.

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Рекомендации врача

Чтобы развитие плода на 16 неделе беременности проходило правильно, будущей маме нужно продолжать придерживаться здорового питания. Все так же важно употреблять достаточно белковой пищи: мяса и рыбы — так как белок служит основным строительным материалом для клеток ребенка.

Важно получать витамины и минералы из пищи. Для этого необходимо употреблять свежие, желательно органические овощи и фрукты. Если врач рекомендует прием поливитаминных комплексов, к этой рекомендации стоит прислушаться. Однако важно помнить, что ценные нутриенты куда лучше усваиваются из еды, чем из биологически активных добавок.

«Об ограничениях сейчас совсем не хочется говорить, — уточняет Мария Прохорова, — но все же в питании стоит избегать сладких, мучных продуктов, газировок. Также необходимо ограничить потребление молочных продуктов, чтобы не создавать высокую антигенную нагрузку на организм».

Физическая активность также важна. Однако если тренировочный график был спланирован заранее, он потребует пересмотра. Из него следует исключить силовые тренировки, безопасную альтернативу которым составят йога, пилатес, упражнения с собственным весом или минимальным дополнительным весом. Важно ориентироваться на собственное самочувствие и стараться не перетруждаться.

А вот спокойные и комфортные прогулки на свежем воздухе стоит сделать правилом. Они отлично расслабляют и дарят хорошее настроение будущей маме. Позитивные эмоции запускают выработку в теле женщины гормона дофамина и эндорфинов, которые передают хорошее настроение и крохе. Поэтому совет наслаждаться прекрасным и радоваться каждому дню все так же актуален. Негативных же эмоций, которые вместе с мамой переживает и малыш, стоит избегать.