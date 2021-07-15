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Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук шокирован новостью о кончине Петра Мамонова

  /   Обновлено: 15 июля 2021 19:40
Шоу-бизнес
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук шокирован новостью о кончине Петра Мамонова
Global Look Press  /  Svetlana Mal'tseva/Russian Look

Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий Петр Мамонов в возрасте 70 лет скончался в больнице. Об этом сообщила его супруга. Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука шокировала новость о смерти коллеги. В разговоре с ФАН он поделился горем.  

«Я только что узнал. Я в шоке, я пока не могу переварить. Утрата не только для рок-музыки, а вообще для нашей культуры. Очень неординарный, удивительный, самостоятельный во всех своих поисках человек Петр Мамонов», — сказал артист.

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук шокирован новостью о кончине Петра Мамонова
wikipedia.org  / Saint-Petersburg Theological Academy / CC BY 2.0

В начале июля стало известно, что Мамонова госпитализировали с коронавирусом. Позже в СМИ появилась информация, что музыканта перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), он также был введен в искусственную кому.

Врачи сражались за жизнь рок-звезды всеми силами, но коварная болезнь дала осложнения и отразилась на почках. Состояние Мамонова оценивали как крайне тяжелое, но стабильное. Медики пытались вывести артиста из состояния искусственной комы, но безрезультатно.

Петр Мамонов заболел COVID-19, хотя жил в деревне и старался избегать города. Супруга музыканта рассказывала ФАН, где он мог заразиться коронавирусом.

Мамонов стал известен по группе «Звуки Му», кинолентам и моноспектаклям. Всего музыкальный проект артиста насчитывает порядка 12 альбомов. Он принял участие в девяти спектаклях, выпустил шесть DVD, написал восемь книг. Кроме того, его творческая карьера насчитывает порядка 20 фильмов. В 2021 году он был удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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