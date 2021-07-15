На Байкале впервые прошел международный экологический заплыв

В поселке Тальцы в Иркутской области впервые состоялся международный экологический заплыв под названием Baikal Great Swim.

По словам организаторов, за 26 часов спортсмены из России, США, Франции, Марокко, ЮАР и Италии проплыли без гидрокостюмов около 70 километров. При этом температура воды для участников марафона подготовила сюрприз. Она оказалась ниже ожидаемой — всего около четырех градусов тепла.

Как подчеркнул руководитель клуба зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы» Андрей Бугай, целью соревнований является привлечение внимания к проблеме экологии озера и его прибрежных территорий.

В прошлом году состоялась разминка перед грядущим заплывом: пятеро пловцов из России без гидрокостюмов преодолели 55 километров по маршруту Выдрино — Листвянка под лозунгом «За чистый Байкал».