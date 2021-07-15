Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 13:46
13:45
Общество
План по вакцинации в донской столице выполнен на 50%
13:45
Общество
Долю Бориса Грачевского в «Ералаше» оценивают в 60 миллионов рублей
13:44
Общество
Скандальную стройку возле Ботанического сада в Самаре приостановят
13:44
Политика
Ангела Меркель потрясена последствиями наводнения в Германии
13:43
Происшествия
Обезглавил с умыслом: экспертиза признала вменяемым пермяка, убившего беременную жену
13:41
Экономика
Минтранс России обновил стратегию развития транспортной инфраструктуры
13:39
Политика
МИД России заявил о попытках США устроить цветную революцию на Кубе
13:36
Общество
Верховная рада Украины утвердила отставку Арсена Авакова. События дня
13:34
Происшествия
В овраге под Новосибирском нашли тело пропавшей госпожи Стеллы
13:34
Происшествия
Преступник застрелил пожилую пару на Кубани
Все новости

Клип со стихами Марии Захаровой набрал более 16 млн просмотров
Политика
Клип со стихами Марии Захаровой набрал более 16 млн просмотров
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 15 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала слова песни «До предела». Клип на композицию набрал более 16 миллионов просмотров на YouTube.

Музыку написал композитор Максим Фадеев. Он исполнил песню на стихи Захаровой дуэтом с актрисой Валерией.

По словам официального представителя МИД, в стихах она описала личные эмоции, ощущения и впечатления. Однако текст приобрел особый смысл на фоне мировых перемен и пандемии коронавируса.

Ранее Мария Захарова заявила, что власти Украины фактически игнорируют Конституцию. Киев нарушает 125 статьей Основного закона из 161. Остальные выполняются условно.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Клип со стихами Марии Захаровой набрал более 16 млн просмотров
россия захарова песня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru