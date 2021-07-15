Клип со стихами Марии Захаровой набрал более 16 млн просмотров

Москва, 15 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала слова песни «До предела». Клип на композицию набрал более 16 миллионов просмотров на YouTube.

Музыку написал композитор Максим Фадеев. Он исполнил песню на стихи Захаровой дуэтом с актрисой Валерией.

По словам официального представителя МИД, в стихах она описала личные эмоции, ощущения и впечатления. Однако текст приобрел особый смысл на фоне мировых перемен и пандемии коронавируса.

Ранее Мария Захарова заявила, что власти Украины фактически игнорируют Конституцию. Киев нарушает 125 статьей Основного закона из 161. Остальные выполняются условно.