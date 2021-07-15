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Мэр Майами оправдался за свои слова о бомбардировке Кубы со стороны США
Армия
Мэр Майами оправдался за свои слова о бомбардировке Кубы со стороны США
Global Look Press  /  Joaquin Hernandez / Xinhua

Майами, 15 июля. Военные ВС США в данный момент могут обсуждать варианты своих действий, связанных с протестами на Кубе. Такое предположение высказал мэр города Майами Фрэнсис Суарес.

Он попытался оправдаться за свои слова о возможном нанесении ударов по территории Кубы со стороны американских военных. Данное заявление мэр сделал во вторник, когда отметил, что администрации президента США Джо Байдена нужно рассмотреть возможность осуществления военных действий на Кубе.

Теперь Суарес указал, что он просто хотел привести примеры операций НАТО, в частности, бомбардировку Югославии.

«Соединенные Штаты вовлекались в самые разные ситуации по всему миру, трудно представить, что сейчас не будет никакого вмешательства со стороны США, когда события происходят в 90 милях», — указал глава города Майами.

При этом он добавил, что сам не является военным и может только предполагать, какие решения могут быть приняты по этому вопросу.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил, что нынешние беспорядки на Кубе могли возникнуть не без вмешательства Соединенных Штатов. При этом Россия выразила готовность помочь Кубе с вакцинами от коронавируса, доступа к которым потребовали протестующие, передает сайт 360tv.ru.

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сша куба военные действия
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