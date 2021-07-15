Директор фонда по борьбе с раком груди назвала главные проблемы онкологии в России

Директор благотворительного фонда «Дальше» по борьбе с раком груди Оксана Молдованова в беседе с ФАН назвала главные проблемы онкологии в России — это квалификация специалистов-рентгенологов и привязка пациентов к своему региону.

Общественный деятель в эксклюзивном интервью рассказала о том, как изменилась система онкологической помощи в России за последние 20 лет и объяснила, как эволюционирует подход самих женщин к их здоровью.

Федеральное агентство новостей /

«У людей в онкодиспансере не было лиц»

— Оксана, как начался ваш путь в благотворительности? Почему вы приняли решение помогать женщинам с раком груди?

— Для меня история с онкологией началась с профессионального интереса. Я работала маркетологом в российской косметической компании, но хотела играть в «большой лиге» — международной корпорации топ-класса. Тогда я получила предложение от крупной компании, оно было в сфере PR. Мне сообщили, что у них есть онкологическая программа против рака груди, в которой можно попробовать себя в совершенно разных ракурсах. Мне показалось это интересным профессиональным челленджем, потому что в 2004 году корпорации только начинали заниматься социальными программами. Корпоративной социальной ответственности как таковой в России не было, все выглядело очень по-детски.

Наверное, это и была моя стартовая точка. Тогда я поняла, что мне безумно интересно развиваться в социальной сфере и делать вещи, которые меняют ландшафт. Человек видит путь, идет по нему, собирает единомышленников и строит — это абсолютно реально в нашей жизни. Ты чувствуешь биение жизни и понимаешь, что кубики выстраиваются. И это делает обычный человек, а не глобальные правительства и теневые кабинеты. Конечно, это вдохновляющий опыт.

— Что изменилось в России за эти годы в сфере диагностики, оказания помощи, информирования женщин? Чувствуется ли прогресс в нашей стране?

— Я помню свой первый визит в онкодиспансер на Бауманской в 2004 году и то, как все грустно выглядело. Это историческое здание, но все было серо, и люди тоже были серыми, потому что они находились в таком состоянии, когда у них нет лиц. Страшно, когда ты заходишь и видишь такое пронизывающее горе. В то время мы запускали еще программу мобильных туров, и я лично объехала около 30 онкодиспансеров в регионах. Тогда на целый субъект приходился один маммограф, и то это был аппарат, который уже проработал 20-25 лет. На нем смотрели только тех, кто лежал в стационаре. В 2004 году понятие ранней диагностики отсутствовало в стране.

Но постепенно начало появляться понимание того, что существует не только лечение тех, кому поставлен диагноз, но еще и скрининг, ранняя диагностика. В 2006-2007 годах была запущена первая версия нацпроекта «Здоровье», и для скрининга впервые закупили маммографы. Это был существенный скачок, так как до этого сделать профилактическую маммографию было невозможно в принципе. Конечно, это были позитивные перемены. Но при том, что сегодня маммография стала гораздо доступнее по всей стране, остается проблема контроля качества.

— В чем она заключается?

— Все мы знаем, что количество ошибок достаточно высокое. Поэтому очень важно, чтобы у врача была насмотренность. В год нужно смотреть не менее 500 маммограмм, а для врача экспертного класса — не менее 5 тысяч. Только тогда специалист начинает чувствовать тонкие вещи. Но у нас же врач-рентгенолог полдня работает на маммографии, полдня — на УЗИ и полдня — на КТ. Он смотрит совершенно разные модальности, и это не дает возможности сформироваться его экспертизе. Поэтому несмотря на то, что с оснащением медицинским оборудованием у нас в стране сейчас на самом деле вопрос решен, квалификация специалистов вызывает много вопросов.

У национального проекта есть слабое место — это индустриальная программа, которая ориентирована на оснащение конкретного медучреждения и обеспечение его экономических показателей, пациент же в этой системе является объектом. Например, сейчас идут большие бои между пациентским сообществом и Минздравом по поводу новой системы организации онкологической помощи, когда человек становится привязанным к своему региону. Это регресс, потому что, будем честны, уровень оснащенности онкологических учреждений разный. Какие-то базовые вещи соблюдены, но за всем оборудованием стоят конкретные люди. Некоторые из них прогрессивные, они развиваются и внедряют новые методики, а есть те, кто предпочитает пользоваться старыми методами.

Если главный врач не задает определенный темп, и сотрудники не обучаются, то люди обречены на те методы лечения, которыми владеют специалисты в их регионе. Если мы, например, говорим про рак молочной железы, то женщинам в их регионе предпочитают делать полную мастэктомию, у них нет шанса на восстановление и на моментную реконструкцию во время лечения. Получается, что женщина будет это делать только за деньги, хотя российская система ОМС дает возможность сделать это бесплатно.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

«Разворот на себя новых поколений»

— Если пациент сможет свободно выбирать учреждение, не возникнет ли проблема неравномерного распределения, так как очевидно, что в Москве качество медицинской помощи выше, чем в регионах?

— У пациента должен быть выбор, но при этом главное условие — однородность услуг. Например, пациентки во всех европейских странах имеют возможность выбирать медицинское учреждение, но подавляющее большинство выбирает его по месту жительства, потому что качество услуг везде примерно одинаковое. Кроме того, лечение на другом конце страны — это деньги, время и оторванность от близких при том, что большинство женщин являются матерями или бабушками, и у них есть определенные обязательства.

К сожалению, сейчас не во всех регионах России медицинские учреждения онкологического профиля способны оказать услуги на том уровне, на котором это делает, например, центр им. Н.Н. Блохина, институт им. П.А.Герцена или НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Но если бы система была сфокусирована на интересах пациента, то она бы работала совершенно по-другому. Отсутствуют те механизмы, которые могут заставить региональные онкодиспансеры конкурировать друг с другом, как это происходит во всем мире. Ведь когда пациент выбирает куда он поедет, возникает здоровая конкуренция, которая дает импульс развитию.

— Вы затронули тему диспансеризации. Какой процент женщин в России регулярно проходит необходимые обследования?

— В онкологической статистике есть такой показатель как «активное выявление». Он показывает, какой процент женщин узнал о своем диагнозе в рамках диспансеризации, а не потому, что они пришли к врачу с жалобами. Сейчас он колеблется в районе 30-40%. Это, конечно, неплохо, потому что в начале 2000-х только около 10% женщин в России проходили маммографию. Безусловно, ситуация меняется: за 15-20 лет выросло целое поколение женщин, для которых ранняя диагностика является нормой. Можно спорить о том, насколько это целесообразно, но я как женщина считаю, что важно контролировать свою жизнь. Маммография — это один из способов.

Такие женщины встречаются все чаще, причем чек-ап является нормой и для тех, кому меньше сорока лет. Это хорошо, это значит, что с высокой долей вероятности такую культуру женщины передают своим детям — для их дочки или сына будет естественно следить за своим здоровьем.

— Осознанное отношение нового поколения к своему здоровью — естественная черта современного общества, где информация максимально доступна, или это результат работы системы здравоохранения, благотворительных фондов?

— Это совокупность всех факторов. Раньше, например, требовались действительно большие ресурсы, чтобы тему рака груди поднимали в женских изданиях. Это была абсолютно не та тема, которую хотели обсуждать. А сегодня глянцевые Tatler или Marie Claire пишут об этом совершенно открыто, а женщины с диагнозом попадают на обложки. Безусловно, это результат просветительской работы гражданского сообщества, фонда в том числе.

Доступность медицинской помощи — тоже большой шаг, потому что можно иметь определенное самосознание, но при этом без инфраструктуры ничего не сделать.

Мне кажется, что происходит важное, когда люди разворачиваются на себя и на свои потребности, когда понятие достойного образа жизни и комфорта становится естественным. Например, сидеть на мягкой мебели, находиться в красивом помещении, выбирать для себя правильную пищу, правильно готовить. Этот разворот на себя новых поколений дает такие результаты.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

«Сумасшедший прирост из-за онлайна»

— Расскажите подробнее про деятельность самого фонда. Какие направления включает ваша деятельность?

— Нам 10 лет, и изначально мы работали с крупными компаниями. Фонд занимался развитием программы ранней диагностики. О нас знали организаторы здравоохранения, врачи, но практически не знали женщины. Это была закадровая работа. Три года назад мы открыли центр поддержки «Вместе», и ситуация радикально изменилась, потому что мы развернулись на женщин. Мы дали им возможность увидеть свой путь борьбы с болезнью совершенно в другом свете и внедряли новую культуру жизни с этим диагнозом.

Сейчас наша стратегия — быть публичными и привлекать максимально большое количество женщин к нашим программам. Мы работаем не только для тех, кто столкнулся с диагнозом — стараемся быть другом и советником для тех, кто в принципе следит за своим здоровьем. А для тех, кто пока это не делает, пытаемся посеять зерна, чтобы они задумались о себе. Ведем огромную просветительскую работу именно по развороту женщины на себя. Это осуществляется через профилактику рака молочной железы, через понимание того, что нужна не только маммография, что на заболевание влияет образ жизни, физическая активность, питание, умение справляться со стрессом.

— Как вас находят женщины? С какими запросами они чаще всего обращаются?

— Прототипом нашего центра является британский фонд Breast Cancer, мы ориентировались на опыт зарубежных коллег. У них в любом государственном учреждении, где занимаются раком молочной железы, должна быть визитка этого центра, и врач рекомендует пациенту обратиться туда, если ему нужна какая-то помощь и государственная система не может ее обеспечить. Поэтому изначально у нас был фокус на сотрудничество с онкологической службой — врачи, которые занимаются лечением рака молочной железы, должны о нас знать и иметь возможность рекомендовать нас пациентам.

Но когда началась пандемия и весь мир перешел в онлайн, огромную часть цепочки коммуникации заняли социальные сети, где раньше мы очень мало присутствовали. Мы сфокусировались на их развитии и начали рассказывать о том, чем занимаемся. В результате у нас произошел сумасшедший прирост: наши показатели увеличились чуть ли не в четыре раза за прошлый год за счет того, что мы стали доступны всем нашим соотечественникам, кто говорит на русском языке и у кого есть интернет. Но 95% обратившихся — это все-таки жители России. Тем не менее мы поняли, что благодаря пандемии вышли за пределы одной страны.

Кроме того, на нас работает сарафанное радио: наши резиденты приводят с собой как минимум пять новых человек. Мы посчитали, что в месяц к нам приходит от 50 до 80 пациентов, а иногда их даже более 100. Услугами центра в течении месяца пользуются более 200 пациентов. А в целом количество резидентов превышает уже 3,5 тысячи человек за три года.

Мы фокусируемся на том, чтобы уникальные услуги, которые мы предлагаем на системной основе, стали доступны как можно большему количеству женщин. Каждой из них мы стараемся обеспечить индивидуальный сервис и найти решение для ее конкретной ситуации. Если какие-то вещи мы не делаем самостоятельно, то стараемся навигировать в системе бесплатных услуг.

Человек должен знать, на что он имеет право и что он может получить бесплатно. Именно поэтому мы активно реализуем юридическую службу, наш специалист помогает женщине сориентироваться в тех возможностях, которое дает государство. А оно дает немало, просто порой это бывает сложно получить.

— На сайте у вас представлены специалисты разных профилей. Это ваши постоянные сотрудники, или вы кого-то привлекаете еще дополнительно?

— Это наш мозговой центр, наши ключевые эксперты, которые с самого начала сотрудничают с нами на регулярной основе. Наш подход таков, что для пациентов все услуги предоставляются бесплатно, но при этом их оказывают профессиональные специалисты. Мы стараемся привлекать лучших, тех, кто умеет и любит общаться с пациентами и может им дать максимум.

Наша задача — дать женщинам с диагнозом те инструменты, которые позволят им управлять своим заболеванием и жить с ним качественно. Реальность такова, что рак — это хроническое заболевание. Человек может быть в ремиссии пожизненно, но при этом нормально, что у него может быть и рецидив. Мы стараемся создать такую систему, чтобы он не чувствовал себя одиноким, четко понимал, что он будет делать, и не терял время.

В интернете на пациента вываливается море информации, каждый пытается продать себя: кто-то — дорогостоящее лечение в Израиле, кто-то — пиявки, кто-то — прививки. Вариаций огромное количество, потому что онкология — это большой бизнес, в котором стремятся быть все, начиная от государства и крупных частных компаний и заканчивая всевозможными целителями всех мастей.

Естественно, что человеку очень сложно сориентироваться. Мы же стоим на основах доказательной медицины, и все, что у нас предлагается в рамках центра, — это вещи, которые доказаны многочисленными научными исследованиями.

pixabay.com / klaushausmann

«Психологическая помощь должна быть профессиональной»

— Какое место в вашей деятельности занимает психологическая помощь?

Достаточно большое, потому что 95% пациентов нуждаются в психологической помощи на разных этапах. Кому-то достаточно просто психологической поддержки, а кому-то требуется глубокая психотерапия. Эта помощь должна быть профессиональной, потому что онкологический пациент — это прежде всего пациент. За каждым случаем стоит определенная клиническая картина. У нас работают клинические психологи и есть один паллиативный психолог, который работает с ситуациями, когда есть потеря или человек находится в терминальной стадии, когда ему нужна просто поддержка.

У нас есть индивидуальная психотерапия — в зависимости от ситуации женщина может получить от двух до четырех консультаций. В некоторых случаях мы можем увеличить их количество, если понимаем, что человеку это жизненно важно. Мы также предлагаем психотерапевтические группы. Многие из женщин писали, что благодаря работе в них они прошли пандемию гораздо легче. Группа работает на то, чтобы сформировать ресурс, который дает не только возможность преодолеть страх болезни, но и позволяет в принципе выстраивать по-другому свою жизнь.

Интересно, что раньше с психологическими вопросами приходило очень мало пациентов. Обычно они обращались, чтобы получить консультации онколога или юриста. Но обратившиеся в центр видели, как после психотерапевтической группы выходили счастливые и смеющиеся девушки, и понимали: психолог – это не так страшно, все-таки стоит получить индивидуальную консультацию. Так и начала формироваться определенная культура. Сейчас запросов на психологов у нас достаточно много. К нам иногда приходят и врачи на консультации. Приходят также семьями, потому что есть вопросы, которые нужно обсуждать и решать вместе. Но для многих, наверное, для 90% наших пациентов, мы — первый опыт психотерапевтической помощи.

— На чем вы сосредоточены сейчас, какие у фонда планы на будущее?

— У нас немного направлений, но мы копаем их глубоко. Сейчас пытливые умы всей нашей большой прекрасной команды бьются над созданием онлайн-платформы. Год назад, когда столкнулись с коронавирусом, мы на пару недель раньше правительства Москвы приняли решение по поводу удаленки. Решили обезопасить своих пациентов. Буквально за два дня мы ушли в онлайн и освоили Zoom, хотя до этого ни мы, ни пациенты не пользовались этой программой. Все прекрасно с этим справились, и уже целый год живем так. Но стало понятно, что все-таки нужна инфраструктура.

Следующий наш шаг — это запуск платформы, которая позволит нам реализовывать дистанционные программы через личный кабинет. Женщины смогут в удобном для них режиме, не привязываясь к конкретной лекции, пройти тест самопроверки и разобраться в том, что такое их диагноз, на что ориентироваться. Потом они смогут присоединиться к нашим программам и слушать лекции, задавать вопросы на вебинарах.

Кроме того, мы работаем над тем, чтобы помогать врачам, потому что специалист не может быть сконцентрирован на пациенте, если у него у самого есть проблемы. Онкологи — это врачи, которые подвергаются одному из наибольших стрессов, именно поэтому один из векторов, в котором мы видим развитие фонда, — обучение навыкам клинической коммуникации и саморегуляции. Это то, чем должен владеть современный человек, если он работает в условиях жесткой внешней среды. Причем это касается не только самих врачей, но и среднего медицинского персонала, потому что именно они контактируют с пациентами. Им нужна такая же поддержка.

— Перед любой благотворительной организацией стоит вопрос финансирования. Как у вас выстроена эта система?

— В мире существует много источников денег, но нужны люди, которые готовы вместе с тобой менять мир. Ты можешь иметь миллион чудесных идей, как сделать его счастливым, но, если нет единомышленников, которые помогут воплотить их, сделать это невозможно. Поэтому, безусловно, все, что мы делаем, — это партнерские истории. Это рождается, потому что люди точно так же, как и мы, хотят изменить ситуацию.

Мы открыты для помощи. Сейчас считаем бюджет на 2022 год и понимаем, что наши расходы растут, потому что количество пациентов увеличивается. Мы принимаем всех, а это — расходы. Поэтому наша задача — привлечь как можно больше людей, которые могли бы нас поддерживать. Начали активно работать с частными донорами.

Для нас, как и для всех фондов, кто занимается системной помощью, очень важны рекуррентные платежи. Если один человек подпишется на 100, 500 или 1000 рублей и будет нас поддерживать в течение года, то это значит, что помощь сможет уже получить одна, две, три, пять женщин. Ручейки создают реки и океаны. Да, мы владеем классными технологиями и знаем, где их брать, мы умеем их адаптировать и быстро внедрять. Но без кровеносной системы — наших доноров, наших благотворителей — все это невозможно.

Ранее маммологи в беседе с ФАН назвали способ снизить риск заболевания раком молочной железы.