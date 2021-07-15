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Основательница котокафе рассказала, во сколько им обходится один бездомный кот
Общество
Основательница котокафе рассказала, во сколько им обходится один бездомный кот
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

На одного бездомного кота тратится 19 тыс. рублей, но в добрые руки мы отдаем животных бесплатно. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала основательница «Республики кошек» Анна Кондратьева.

По словам Анны, многие в Санкт-Петербурге воспринимают котокафе как приют, поэтому приносят бездомных животных сразу в «Республику кошек».

«Мы — не приют. С улицы котиков брать не можем, так как животные должны быть безопасны. Берем котиков из приютов. Все коты проходят двукратную вакцинацию, тестирование на различные инфекции, обработку от паразитов. Также проводим кастрацию», — объяснила она.

Кондратьева призналась, что подготовка одного уличного кота обходится в 19 тыс. рублей.

«Один бездомный кот стоит 19 тыс. рублей. Мы пристраиваем котиков в добрые руки совершенно бесплатно. Кроме того, наши партнеры предоставляют щедрое приданое. Ежегодно мы пристраиваем порядка 900 животных. Сейчас число немного уменьшилось. Это связано с тем, что мы проводим постоянную работу с желающими: анкетирование, собеседование, уточняем мотивацию людей. Стали жестче подходить к отбору. В связи с этим процент возврата животных сократился», — сказала женщина.

Основатель котокафе рассказала, во сколько обходится один бездомный кот
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Основательница котокафе призналась, что деятельность не приносит заведению денег: проект фактически благотворительный.

«Нам помогают наши гости, подписчики в социальных сетях, жертвующие деньги на вакцинацию, кастрацию и другие процедуры. Также мы благодарны нашим спонсорам, которые предоставляют корм и наполнители для животных», — отметила Кондратьева.

Ранее ветеринар рассказала, как бороться с блохами у животных в летний период. Эти насекомые легко переходят от животных к человеку, если вовремя не вылечить питомца. Блохи переносят различные заболевания, поэтому стоит чаще проверять питомцев, себя и свое жилище, добавила ветеринар.

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