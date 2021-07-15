Погребальные стелы возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Туве

Кызыл, 15 июля. Два погребальных памятника в виде вытянутых стел возрастом около трех тысяч лет удалось обнаружить в пойме реки Уюк Пий-Хемского района Тувы.

Стелы уникальной фактуры датировали концом IX века до нашей эры. Археологи Русского географического общества (РГО) откопали памятники недалеко от центра кургана «Туннуг». Находки напрямую связаны с ритуальным комплексом и являются продолжением обнаруженных ранее следов жертвоприношений, говорится в сообщении РГО.

«В целом, для того времени характерна установка похожих стел, но с такой иконографией — пока не встречалось. Это очень интересный, еще пока требующий какого-то объяснения факт», — передает слова научного руководителя экспедиции Тимура Садыкова EADaily.

Археологи делают необычные открытия в разных уголках мира. В Болгарии удалось обнаружить монументальное сооружение неподалеку от черноморского города Бургаса. Часть стены охватывает территорию площадью 1000 кв. м у мыса Чироза. Там же были найдены сотни фрагментов глиняной посуды.