Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 13:46
13:46
Экономика
Количество открытых эскроу-счетов в России приближается к полумиллиону
13:45
Общество
План по вакцинации в донской столице выполнен на 50%
13:45
Общество
Долю Бориса Грачевского в «Ералаше» оценивают в 60 миллионов рублей
13:44
Общество
Скандальную стройку возле Ботанического сада в Самаре приостановят
13:44
Политика
Ангела Меркель потрясена последствиями наводнения в Германии
13:43
Происшествия
Обезглавил с умыслом: экспертиза признала вменяемым пермяка, убившего беременную жену
13:41
Экономика
Минтранс России обновил стратегию развития транспортной инфраструктуры
13:39
Политика
МИД России заявил о попытках США устроить цветную революцию на Кубе
13:36
Общество
Верховная рада Украины утвердила отставку Арсена Авакова. События дня
13:34
Происшествия
В овраге под Новосибирском нашли тело пропавшей госпожи Стеллы
Все новости

Погребальные стелы возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Туве
Общество
Погребальные стелы возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Туве
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Кызыл, 15 июля. Два погребальных памятника в виде вытянутых стел возрастом около трех тысяч лет удалось обнаружить в пойме реки Уюк Пий-Хемского района Тувы.

Стелы уникальной фактуры датировали концом IX века до нашей эры. Археологи Русского географического общества (РГО) откопали памятники недалеко от центра кургана «Туннуг». Находки напрямую связаны с ритуальным комплексом и являются продолжением обнаруженных ранее следов жертвоприношений, говорится в сообщении РГО.

«В целом, для того времени характерна установка похожих стел, но с такой иконографией — пока не встречалось. Это очень интересный, еще пока требующий какого-то объяснения факт», — передает слова научного руководителя экспедиции Тимура Садыкова EADaily.

Археологи делают необычные открытия в разных уголках мира. В Болгарии удалось обнаружить монументальное сооружение неподалеку от черноморского города Бургаса. Часть стены охватывает территорию площадью 1000 кв. м у мыса Чироза. Там же были найдены сотни фрагментов глиняной посуды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Погребальные стелы возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Туве
раскопки археологи тува
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru