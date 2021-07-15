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Эксперт Дегтярев рассказал, какие проблемы ждут производителей аксессуаров для оружия
Общество
Эксперт Дегтярев рассказал, какие проблемы ждут производителей аксессуаров для оружия
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 июля. В России намерены внести существенные поправки в законодательство, которое касается владения оружием. В экспертных кругах подсчитали примерный ущерб от будущих нововведений.

Главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев обратил внимание, что озвученная ранее сумма в 5 миллиардов рублей — весьма оптимистичный показатель.

В эфире Медиагруппы «Патриот» он подчеркнул, что учитывать стоит не только производителей оружия и боеприпасов. «За бортом» подсчетов остались производители комплектующих, аксессуаров для оружия. Например, импортеры прицелов и биноклей. Данный рынок превосходит оружейный, заметил Дегтярев. Он не сомневается, что потери будут немаленькие.

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оружие закон убытки
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