Эксперт Дегтярев рассказал, какие проблемы ждут производителей аксессуаров для оружия

Москва, 15 июля. В России намерены внести существенные поправки в законодательство, которое касается владения оружием. В экспертных кругах подсчитали примерный ущерб от будущих нововведений.

Главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев обратил внимание, что озвученная ранее сумма в 5 миллиардов рублей — весьма оптимистичный показатель.

В эфире Медиагруппы «Патриот» он подчеркнул, что учитывать стоит не только производителей оружия и боеприпасов. «За бортом» подсчетов остались производители комплектующих, аксессуаров для оружия. Например, импортеры прицелов и биноклей. Данный рынок превосходит оружейный, заметил Дегтярев. Он не сомневается, что потери будут немаленькие.