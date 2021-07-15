Глава МИД Судана призвала российские компании инвестировать в проекты страны

Москва, 15 июля. Ситуация в Судане остается стабильной и безопасной для работы российских компаний, сообщила министр иностранных дел Марьям ас-Садик аль-Махди. Она подчеркнула, что правительство страны работает в настоящий момент над созданием инвестиционного климата и внесением поправок в соответствующие законы, чему во многом способствует возвращение республики в глобальную банковскую систему.

Во время встречи в Москве с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Николаевичем Катыриным и группой бизнесменов Аль-Махди сообщила о наличии целого списка проектов, готовых для финансового вложения и развития. Особенно это касается таких сфер, как инфраструктура, энергетика, промышленность, сельское хозяйство и горнодобывающее дело.

Глава МИД сослалась на давнюю и насыщенную историю двусторонних отношений с Москвой, призвав к организации и проведению седьмой сессии Судано-российского министерского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того, Аль-Махди дала обзор последних событий в восточноафриканском государстве и ознакомилась с опытом бизнесменов по инвестированию в африканской стране. Многие из них подтвердили свое желание продолжить работу над предлагаемыми проектами в различных областях.

Министр прибыла 12 июля в Москву с трехдневным официальным визитом, во время которого встретилась также со своим коллегой Сергеем Лавровым. На совместной пресс-конференции она подчеркнула, что отношения между двумя странами длительные и стабильные. По ее словам, Судан ценит поддержку России в различных областях и принял ряд важных мер для привлечения инвесторов.

В свою очередь глава МИД РФ сообщил, что он обсудил с суданской стороной возможность активизации работы совместного комитета, отметив, что два государства продолжают плодотворное экономическое сотрудничество. Лавров добавил, что его страна поддерживает усилия переходных властей в Хартуме, а также шаги по отмене введенных в отношении Судана санкций.