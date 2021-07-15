Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 13:46
13:44
Общество
Скандальную стройку возле Ботанического сада в Самаре приостановят
13:44
Политика
Ангела Меркель потрясена последствиями наводнения в Германии
13:43
Происшествия
Обезглавил с умыслом: экспертиза признала вменяемым пермяка, убившего беременную жену
13:41
Экономика
Минтранс России обновил стратегию развития транспортной инфраструктуры
13:39
Политика
МИД России заявил о попытках США устроить цветную революцию на Кубе
13:36
Общество
Верховная рада Украины утвердила отставку Арсена Авакова. События дня
13:34
Происшествия
В овраге под Новосибирском нашли тело пропавшей госпожи Стеллы
13:34
Происшествия
Преступник застрелил пожилую пару на Кубани
13:33
Политика
Клип со стихами Марии Захаровой набрал более 16 млн просмотров
13:31
Армия
Мэр Майами оправдался за свои слова о бомбардировке Кубы со стороны США
Все новости

Глава МИД Судана призвала российские компании инвестировать в проекты страны
Весь мир
Глава МИД Судана призвала российские компании инвестировать в проекты страны
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 15 июля. Ситуация в Судане остается стабильной и безопасной для работы российских компаний, сообщила министр иностранных дел Марьям ас-Садик аль-Махди. Она подчеркнула, что правительство страны работает в настоящий момент над созданием инвестиционного климата и внесением поправок в соответствующие законы, чему во многом способствует возвращение республики в глобальную банковскую систему.

Во время встречи в Москве с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Николаевичем Катыриным и группой бизнесменов Аль-Махди сообщила о наличии целого списка проектов, готовых для финансового вложения и развития. Особенно это касается таких сфер, как инфраструктура, энергетика, промышленность, сельское хозяйство и горнодобывающее дело.

Глава МИД сослалась на давнюю и насыщенную историю двусторонних отношений с Москвой, призвав к организации и проведению седьмой сессии Судано-российского министерского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того, Аль-Махди дала обзор последних событий в восточноафриканском государстве и ознакомилась с опытом бизнесменов по инвестированию в африканской стране. Многие из них подтвердили свое желание продолжить работу над предлагаемыми проектами в различных областях.

Министр прибыла 12 июля в Москву с трехдневным официальным визитом, во время которого встретилась также со своим коллегой Сергеем Лавровым. На совместной пресс-конференции она подчеркнула, что отношения между двумя странами длительные и стабильные. По ее словам, Судан ценит поддержку России в различных областях и принял ряд важных мер для привлечения инвесторов.

В свою очередь глава МИД РФ сообщил, что он обсудил с суданской стороной возможность активизации работы совместного комитета, отметив, что два государства продолжают плодотворное экономическое сотрудничество. Лавров добавил, что его страна поддерживает усилия переходных властей в Хартуме, а также шаги по отмене введенных в отношении Судана санкций.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава МИД Судана призвала российские компании инвестировать в проекты страны
россия судан торгово-промышленная палата рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru