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Вор пытался «купить» участкового в Адыгее за 20 тыс. рублей

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:24
Происшествия
Вор пытался «купить» участкового в Адыгее за 20 тыс. рублей
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Майкоп, 15 июля. Сотрудники СК направили в прокуратуру уголовное дело о даче взятки полицейскому. Обвиняемым проходит 47-летний мужчина.

В СК считают, что гражданин пришел в пункт приема металлолома с украденными вещами. Желая избежать ответственности, фигурант предложил участковому взятку. Правоохранитель оказался неподкупным.

В служебном кабинете обвиняемый дал силовику 4 тысячи рублей, после чего был сразу задержан оперативниками.

Бывший высокопоставленный сотрудник СК Свердловской области предстанет перед судом за взятку. Прокуратура настаивает на 11-летнем сроке для обвиняемого.

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