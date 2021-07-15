Вор пытался «купить» участкового в Адыгее за 20 тыс. рублей

Майкоп, 15 июля. Сотрудники СК направили в прокуратуру уголовное дело о даче взятки полицейскому. Обвиняемым проходит 47-летний мужчина.

В СК считают, что гражданин пришел в пункт приема металлолома с украденными вещами. Желая избежать ответственности, фигурант предложил участковому взятку. Правоохранитель оказался неподкупным.

В служебном кабинете обвиняемый дал силовику 4 тысячи рублей, после чего был сразу задержан оперативниками.

Бывший высокопоставленный сотрудник СК Свердловской области предстанет перед судом за взятку. Прокуратура настаивает на 11-летнем сроке для обвиняемого.