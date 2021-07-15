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Глава МИД Судана сообщила о намерении страны укрепить военное сотрудничество с Россией
Армия
Глава МИД Судана сообщила о намерении страны укрепить военное сотрудничество с Россией
wikipedia.org  /  Bertramz / CC BY 3.0

Хартум, 15 июля. Власти Судана заинтересованы в укреплении военного сотрудничества с Россией. Такое заявление сделала суданский министр иностранных дел Марьям аль-Махди.

По ее словам, стремление укрепить сотрудничество является одной из причин, по которой Хартум готов разместить на своей территории пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота России.

«Мы заинтересованы в военной помощи. Как и в гражданской. И в работе над инфраструктурой», — заявила аль-Махди в комментарии РИА Новости.

Глава МИД выразила надежду на том, что соглашение о строительстве базы «откроет стратегическое сотрудничество между Суданом и Россией». При этом министр опровергла информацию о том, что иностранные государства, в частности США, могли попытаться повлиять на данное решение Хартума.

«Мы полностью независимы, и мы исходим только из интересов суданцев, военных и гражданских», — подчеркнула представитель суданского правительства.

Она добавила, что нынешние отношения с международным сообществом идут лишь на пользу народу Судана.

Ранее аль-Махди сообщала, что решение о строительстве ПМТО будут рассматривать Суверенный совет и переходное правительство Судана, так как парламента в стране в данный момент нет.

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