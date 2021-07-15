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Полиция Севастополя поймала укравшего инструменты из машины юношу

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:21
Происшествия
Полиция Севастополя поймала укравшего инструменты из машины юношу
pixabay.com

Севастополь, 15 июля. Сотрудники правоохранительных органов в Севастополе задержали подозреваемого в краже вещей из автомобиля. Им оказался 20-летний местный житель.

Накануне владелец машины сообщил в полицию, что он забыл закрыть авто, а когда вернулся, то обнаружил, что из салона украли ящик с инструментами и деньги. Заявитель оценил ущерб в 23 тысячи рублей.

Полиция поймала подозреваемого. Он признался, что продал похищенное. Теперь злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Вор с татуировками и нарощенными ногтями украл телефон со стойки в офисе Санкт-Петербурга.

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