Минэнерго Украины назвал необходимые резервы газа к октябрю

Киев, 15 июля. Пресс-служба министерства энергетики Украины озвучила планы по накоплению газа в резервуарах страны.

Перед началом отопительного сезона в стране должно иметься порядка 17 млрд куб. м природного газа. Об этом пишет REGNUM.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко провели дискуссию на тему подготовки Украины к зиме на специальном совещании.

Представитель концерна «Нафтогаз» отметил, что государство обладает необходимыми топливными объемами и проводит политику на повышение резервов, требуемых для полноценного удовлетворения внутренних потребностей в энергоносителе.

Стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах недавно достигла своего исторического рекорда за прошедшие 13 лет, отметил глава Украинской ГТС Сергей Макогон. По этой причине на Украине ожидается существенный рост цен на газ.