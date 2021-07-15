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В Чечне от полученных травм погиб пятилетний мальчик

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:34
Происшествия
В Чечне от полученных травм погиб пятилетний мальчик
pixabay.com  /  Alf-Marty

Грозный, 15 июля. Женщина приехала к родственникам и лишилась пятилетнего сына. Как стало известно ФАН, родительница в момент гибели мальчика занималась хозяйственными делами.

В дежурную часть местной полиции поступило сообщение о смертельном ранении ребенка в городе Урус-Мартан. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и врачи. Медики установили, что по предварительному диагнозу мальчик скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

«По данному факту назначена проверки. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям родителей, оставивших ребенка без надзора. По результатам будет принято процессуальное решение», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Чеченской Республике Марьям Налаева.

Тело ребенка после происшествия было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

«Мама погибшего мальчика приехала в гости к своим родственникам. С собой она захватила 5-летнего сына, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Женщины стали готовить еду для всех членов большого семейства. Родительница погибшего участвовала в приготовлении пищи и оставила свое чадо без присмотра. Мальчик в какой-то момент решил влезть на дерево. На высоте он не удержался, свалился вниз и разбил голову о строительные материалы, лежащие на земле».

Истинная причина смерти дошкольника станет известна лишь после вскрытия. Однако уже сейчас понятно, что если бы родительница уделила достаточно внимания своему сыну, то, скорее всего, трагедии удалось бы избежать.

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