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Федуна вызвали в суд из-за многомиллионных отступных экс-гендиректору «Спартака»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:24
Спорт
Федуна вызвали в суд из-за многомиллионных отступных экс-гендиректору «Спартака»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 15 июля. Владельца столичного футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна вызвали в суд из-за выплат бывшему генеральному директору команды Шамилю Газизову.

Экс-гендиректора «Спартака» сняли с должности в 2020 году, при этом он получил 88 миллионов рублей отступных. Однако Газизов считает, что ему не доплатили 299 миллионов рублей, поэтому обратился в суд.

Компания «Капитальные активы», которой принадлежат 22% акций «Спартака», не согласна с позицией бывшего гендиректора. Поскольку акционеры не планировали тратить лишние деньги, они подали в суд на Газизова.

Арбитраж признал Федуна третьим лицом в иске, поэтому его вызвали на заседание. Владельца «Спартака» спросят, договаривался ли он о чем-то с Газизовым лично, а также уточнят у него, почему сумма выплат экс-гендиректору клуба оказалась настолько крупной, пишет Telegram-канал Mash.

Шамиль Газизов ранее выиграл суд у «Спартака». Исковые требования экс-гендиректора удовлетворили в полном объеме.

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спартак федун газизов
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