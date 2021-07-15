В Китае рассказали о принципе открытого сотрудничества с Россией

Пекин, 15 июля. Москва и Пекин сотрудничают на основе взаимодоверия и стремятся реализовать совместные цели, заявил аналитик Сунь Чжуанчжи.

По словам эксперта, Китай и Россия осознают, что государства должны стремиться к реализации общих интересов. Они также должны использовать двусторонний и многосторонний подходы.

«Две страны создали новый тип отношений между крупными державами», — отметил Сунь Чжуанчжи.

Стратегическое сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, а их отношения можно охарактеризовать как «партнерство без образования союза», подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что США хотят создать особый канал связи с Китаем для экстренных ситуаций. Американская сторона пока не обсуждала эту идею с властями КНР.