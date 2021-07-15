Вдова Грачевского показала, как выглядит могила режиссера спустя полгода после его смерти

Москва, 15 июля. Актриса Екатерина Белоцерковская показала своим подписчикам фотографию с места захоронения режиссера Бориса Грачевского, которого не стало полгода назад.

Вдова Грачевского до сих пор не может прийти в себя после трагичных событий, произошедших в январе этого года. Она публикует кадры со своим любимым мужем и часто ходит к нему на могилу. Артист похоронен на Троекуровском кладбище, пишет Teleprogramma.pro.

Накануне Белоцерковская показала, как выглядит могила основателя «Ералаша» спустя полгода после его смерти. Ее сравняли с землей. Виден фундамент для установки памятника.

«Рабочие начали строительство твоего домика… Милый Боря, еще шесть месяцев, и у тебя будет очень красиво», — написала Белоцерковская в Stories на своей странице Instagram.

Она поблагодарила директора «Ленкома» Марка Варшавера за помощь. Без него, как признается актриса, она бы с трудом справилась.

Борис Грачевский скончался от последствий коронавируса в начале года. Ему был 71 год. Белоцерковская тяжело переживает потерю мужа. В недавнем интервью она сообщила, что была беременна вторым ребенком. Но из-за стресса у нее случился выкидыш.