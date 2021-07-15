Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 13:45
13:43
Происшествия
Обезглавил с умыслом: экспертиза признала вменяемым пермяка, убившего беременную жену
13:41
Экономика
Минтранс России обновил стратегию развития транспортной инфраструктуры
13:40
Политика
Ангела Меркель потрясена последствиями наводнения в Германии
13:39
Политика
МИД России заявил о попытках США устроить цветную революцию на Кубе
13:36
Общество
Верховная рада Украины утвердила отставку Арсена Авакова. События дня
13:34
Происшествия
В овраге под Новосибирском нашли тело пропавшей госпожи Стеллы
13:34
Происшествия
Преступник застрелил пожилую пару на Кубани
13:33
Политика
Клип со стихами Марии Захаровой набрал более 16 млн просмотров
13:31
Армия
Мэр Майами оправдался за свои слова о бомбардировке Кубы со стороны США
13:29
Весь мир
Глава МИД Судана призвала российские компании инвестировать в проекты страны
Все новости

Вдова Грачевского показала, как выглядит могила режиссера спустя полгода после его смерти
Шоу-бизнес
Вдова Грачевского показала, как выглядит могила режиссера спустя полгода после его смерти
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 15 июля. Актриса Екатерина Белоцерковская показала своим подписчикам фотографию с места захоронения режиссера Бориса Грачевского, которого не стало полгода назад.

Вдова Грачевского до сих пор не может прийти в себя после трагичных событий, произошедших в январе этого года. Она публикует кадры со своим любимым мужем и часто ходит к нему на могилу. Артист похоронен на Троекуровском кладбище, пишет Teleprogramma.pro.

Накануне Белоцерковская показала, как выглядит могила основателя «Ералаша» спустя полгода после его смерти. Ее сравняли с землей. Виден фундамент для установки памятника.

«Рабочие начали строительство твоего домика… Милый Боря, еще шесть месяцев, и у тебя будет очень красиво», — написала Белоцерковская в Stories на своей странице Instagram.

Она поблагодарила директора «Ленкома» Марка Варшавера за помощь. Без него, как признается актриса, она бы с трудом справилась.

Борис Грачевский скончался от последствий коронавируса в начале года. Ему был 71 год. Белоцерковская тяжело переживает потерю мужа. В недавнем интервью она сообщила, что была беременна вторым ребенком. Но из-за стресса у нее случился выкидыш.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Грачевского показала, как выглядит могила режиссера спустя полгода после его смерти
могила белоцерковская грачевский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru