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Глава Дагестана обвинил власти на местах в попытках его обмануть
Общество
Глава Дагестана обвинил власти на местах в попытках его обмануть
president.e-dag.ru  /  Официальный сайт главы Республики Дагестан

Махачкала, 15 июля. Руководители дагестанских городов и районов искажают реальное положение дел на местах. Они докладывают об успешном решении той или иной проблемы, хотя на деле вопросы остаются неразрешенными, заявил врио главы республики Сергей Меликов.

В качестве примера он привел ситуацию с водоснабжением в городе Избербаше. В ходе совещания с руководителями муниципалитетов он зачитал одно из сообщений, которое поступило к нему в социальных сетях, с жалобой на отсутствие воды.

«Мне докладывают, что проблема с водой в Избербаше решена. Теперь открываю соцсеть. Даже искать не нужно, читаю третье сообщение: «Интересно, когда решится вопрос с водоснабжением в Избербаше? Даже по часам эту воду не дождешься». Вот вам и ответ: вы говорите, что все хорошо, а это сообщение поступило сегодня утром», — сказал Меликов.

Глава региона отметил, что для решения проблем, прежде всего, необходимо иметь о них объективное представление. Он поручил главам городов и районов внимательнее относиться к обращениям граждан и реально заниматься устранением проблем.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане своих должностей могут лишиться руководители пяти муниципалитетов. Тогда Меликов заявил, что в городах и районах республики с самыми низкими темпами вакцинации населения от коронавируса могут смениться главы.

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россия дагестан меликов обман
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