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Мать французской актрисы Катрин Денев скончалась на 110-м году жизни

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:20
Общество
Мать французской актрисы Катрин Денев скончалась на 110-м году жизни
wikipedia.org  /  Box-Off-Dreams / Public Domain

Париж, 15 июля. Рене Денев, мать актрисы Катрин Денев, умерла в возрасте 109 лет. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на родственников.

Дочери Рене Денев сообщили, что похоронят мать в семейном склепе.

Денев родилась в 1911 году. Женщина играла в спектаклях под сценическим псевдонимом Рене Симоно. Актриса взяла его в знак уважения к другу ее матери, который стал ее наставником в мире театра. В 1946 году Рене Денев покинула сцену, родив четвертую дочь. Позже актриса занималась дубляжом иностранных фильмов.

Катрин Денев называла мать позитивным образцом того, какой должна быть старость. В интервью актриса не раз подчеркивала, что крепкое здоровье досталось ей именно от матери.

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франция смерть катрин денев Рене Денев
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