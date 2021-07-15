Мать французской актрисы Катрин Денев скончалась на 110-м году жизни

Париж, 15 июля. Рене Денев, мать актрисы Катрин Денев, умерла в возрасте 109 лет. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на родственников.

Дочери Рене Денев сообщили, что похоронят мать в семейном склепе.

Денев родилась в 1911 году. Женщина играла в спектаклях под сценическим псевдонимом Рене Симоно. Актриса взяла его в знак уважения к другу ее матери, который стал ее наставником в мире театра. В 1946 году Рене Денев покинула сцену, родив четвертую дочь. Позже актриса занималась дубляжом иностранных фильмов.

Катрин Денев называла мать позитивным образцом того, какой должна быть старость. В интервью актриса не раз подчеркивала, что крепкое здоровье досталось ей именно от матери.