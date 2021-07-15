РФС представил список 33 лучших игроков чемпионата России сезона-2020/21

Москва, 15 июля. Российский футбольный союз (РФС) в ходе заседания исполнительного комитета организации утвердил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ.

Десять игроков петербургского «Зенита» вошли в список лучших футболистов чемпионата России сезона-2020/21. РФС включил в него Вячеслава Караваева, Деяна Ловрена, Ярослава Ракицкого, Дугласа Сантоса, Малкома, Вендела, Вильмара Барриоса, Магомеда Оздоева, Артема Дзюбу и Сердара Азмуна.

Кроме того, в список лучших игроков сезона вошли пять футболистов московских «Спартака» и «Локомотива», а также казанского «Рубина».

Новый сезон РПЛ начнется 23 июля. В первом матче чемпионата России встретятся «Ростов» и московское «Динамо».

Ранее стало известно, что имя нового тренера сборной России по футболу назовут до 23 июля. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.