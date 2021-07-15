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«ФАН повсюду»: история Шамиля Басаева. Часть 1
Весь мир
«ФАН повсюду»: история Шамиля Басаева. Часть 1
Global Look Press  /  Robert King

Шамиля Басаева в России знают абсолютно все. Он стал ходячим символом бед, обрушившихся на страну в постсоветский период. Басаев организовал ряд резонансных террористических актов на территории РФ. Был внесен в списки террористов ООН, Государственного департамента США и Европейского союза, а российскими властями объявлен террористом №1. 

В первой части подкаста «ФАН повсюду» военный писатель Евгений Норин рассказывает о становлении преступной карьеры Шамиля Басаева, его участии в войнах в Нагорном Карабахе и Абхазии, захвате самолета «Аэрофлота» ТУ-154 в аэропорту Минеральных Вод, столкновениях с силами антидудаевской оппозиции и обороне Грозного в 1994-1995 годах.

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В выпуске:

Как Шамиль Басаев покорял Москву.

Легенды о военной подготовке Басаева.

Конфедерация горских народов Кавказа и участие в Грузино-абхазской войне.

Угон пассажирского самолета Ту-154 из аэропорта Минеральных Вод в Турцию.

Формирование «Абхазского батальона» и война с антидудаевской оппозицией.

Отряд Басаева в начале Первой чеченской войны и столкновения с российскими войсками.

История «гибели» сестры Басаева.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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чечня басаев евгений норин
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