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МЧС увеличило число пожарных для защиты населенных пунктов в Якутии

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:08
Происшествия
МЧС увеличило число пожарных для защиты населенных пунктов в Якутии
pixabay.com  /  skeeze

Якутск, 15 июля. МЧС России продолжает усиливать группировку пожарных для защиты людей от лесных пожаров. За прошедшие сутки совершен сброс более 42 тонн воды.

В настоящее время в пяти районах республики продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов. Большое внимание уделено работе над минерализованными полосами, которые призваны не пропустить лесной пожар.

В борьбе с огнем также участвует авиация МЧС России. Только за прошедшие сутки была произведена переброска личного состава к местам действующих пожаров и сброшено свыше 40 тонн воды. Отмечается, что на природных пожарах задействовано более 2 тысяч человек и 325 единиц техники.

В результате возгорания в двухэтажном доме в городе Нюрба в Нюрбинском районе Якутии погибли мужчин и женщина, сообщал сайт 360tv.

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