Поезд с вагоном для вакцинации от COVID-19 начал курсировать по Югре

Ханты-Мансийск, 15 июля. Подвижной состав с вагоном, в котором можно сделать прививку от коронавируса, курсирует по Югре, рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Поезд предоставила Свердловская железная дорога, а вакцину против COVID-19 выделили медики Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. В процедурном вагоне работает медперсонал — работники больницы ж/д станции Сургут. Состав удалось запустить благодаря договоренности властей Югры и начальника Свердловской железной дороги.

«В этом вагоне могут вакцинироваться все желающие железнодорожники и члены их семей», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Специализированные вагоны или целые поезда с медицинскими работниками запускают во многих регионах России с начала массовой вакцинации. Таки образом прививку могут сделать все желающие, в том числе жители отдаленных населенных пунктов. В вагонах установлены специальные холодильники для хранения препаратов, говорится на портале «Новости Югры».

Главным способом борьбы с пандемией остается прививочная кампания. Вакцинация позволяет избежать тяжелых последствий и осложнений, которые могут возникнуть при коронавирусе.