Пекин, 15 июля. После провальной антироссийской провокации британского эсминца HMS Defender в Черном море, Лондон принял весьма неожиданное решение, заявили китайские эксперты.

Корабль Королевского флота Великобритании HMS Defender не так давно принял участие в антироссийской провокации вблизи Крыма, напомнили авторы китайского издания Sohu, эксклюзивный перевод статьи которых представляет Федеральное агентство новостей. Они отметили, что эсминец вторгся в территориальные воды России, откуда был выдворен российскими пограничниками, открывшими предупредительный огонь из корабельной артустановки, а также бомбардировщиком Су-24М, сбросившим бомбы по курсу HMS Defender.

Этот позорный случай заставил Лондон серьезно задуматься об эффективности эсминца, считают аналитики из Китая. По их словам, после инцидента британские власти приняли необычное решение по всем кораблям класса Type 45, к которому относится и HMS Defender. Журналисты подчеркнули, что руководство Великобритании планирует повысить эффективность систем противовоздушной обороны подобных эсминцев. Модернизацией будет заниматься европейская компания MBDA, а само улучшение будет заключаться в добавлении 24 блоков зенитных ракет Sea Ceptor.

При помощи подобной модернизации британские эсминцы класса Type 45 должны получить 50-процентный прирост возможностей противовоздушной обороны, заявили китайские аналитики. Они подчеркнули, что планы по улучшению ПВО подобных кораблей стали полной неожиданностью. Авторы материала напомнили, что такие эсминцы являются своеобразными «телохранителями» для авианосцев. Изначально власти Великобритании намеревались построить 12 кораблей класса Type 45, но из-за финансовых сложностей и последовавшего за ними бюджетного сокращения Лондон выпустил лишь шесть единиц, подчеркнули эксперты.

Ранее аналитики из Китая рассказали, чем обернулась для Великобритании провальная антироссийская авантюра эсминца HMS Defender в Черном море. По их мнению, британцы хотели всем продемонстрировать силу и решимость в регионе, однако на деле сели в лужу. Они отметили, что эта провокация нанесла репутационный урон Лондону.

Кроме того, заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Рябков предостерег Запад от повторения подобных выпадов. По его словам, новая антироссийская выходка вблизи Крымского полуострова может закончиться тем, что провокатор «получит по носу», сообщает сайт 360tv.ru.