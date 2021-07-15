Каждый тысячный житель России скончался от COVID-19 за время пандемии

Число умерших от COVID-19 за все время пандемии в России 15 июля превысило 146 тысяч человек, составив таким образом примерно одну тысячную от всего населения страны. Оперштаб сообщил о 791 летальном исходе за последние сутки, что стало новым антирекордом. Таким образом общее число смертей от последствий коронавирусной инфекции составило 146 069 человек.

Профессор Сеченовского университета Болеслав Лихтерман и профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в интервью ФАН прокомментировали пройденный Россией к этому моменту рубеж.

Федеральное агентство новостей /

«Цифры недраматичные»

Смертность от новой коронавирусной инфекции не сопоставима с другими эпидемиями, ранее поражавшими человечество, считает профессор Болеслав Лихтерман.

«Есть гораздо более драматические примеры. Так, гораздо больше людей скончалось 100 лет назад от испанки (в некоторых источниках указывается цифра в 3 миллиона погибших, однако ряд экспертов считают ее завышенной, точных официальных данных нет. — Прим. ФАН). От полиомиелита, от кори, от дифтерии тоже гораздо больше умирало. Это цифры несопоставимые, они, в общем, не такие уж драматичные», — пояснил собеседник ФАН.

Доктор медицинских наук при этом отметил, что число умерших от COVID-19 в этом смысле вполне корректно сопоставлять с эпидемиями прошлых столетий. Делать скидку на недостаточное развитие технологий здравоохранения и фармацевтики в начале XX века и ранее, по словам Лихтермана, в этом случае не требуется.

«Средства лечения тут мало что дают. Лечение фактически симптоматическое — то есть практически терапии как таковой нет», — пояснил профессор.

По словам Лихтермана, недооценивать опасность заболевания при этом нельзя.

«Это, конечно, инфекция, которая уже второй год уносит жизни людей — это все так. Но, если сравнивать масштабы, то они несопоставимы с теми инфекциями, которые косили людей 30-40 лет назад», — резюмировал он.

Федеральное агентство новостей /

«Много заражений — много летальных исходов»

Доктор биологических наук Алексей Аграновский также отметил сравнительно невысокую летальность коронавирусной инфекции на фоне других заболеваний.

«Есть вирусные патогены и более летальные, например, вирусы бешенства, Эбола, Марбург, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и другие, но проблема SARS CoV-2 в его высокой заразности. Много заражений — много летальных исходов. Это закон больших чисел», — пояснил профессор.

Доктор биологических наук добавил, что смертность от инфекции SARS CoV-2 существенна. Кроме того, стоит учитывать и возникающие из-за нее осложнения.

Дальнейшее развитие ситуации, в том числе регулярность появления новых штаммов, по мнению Аграновского, будет зависеть от показателей вакцинации населения.

«Новые штаммы появляются время от времени. Чем больше заболевших в популяции, тем выше шанс появления новых вариантов вируса. И против тяжелых исходов инфекции, и против появления новых штаммов у нас есть единственное оружие — массовая и одновременная вакцинация. Ситуация будет зависеть исключительно от этого обстоятельства», — пояснил профессор.

Он отметил, что меры профилактики распространения вируса, включая социальную дистанцию и «регулирование людских потоков», являются дополнительными, но не кардинальными способами борьбы с пандемией.

По данным Росстата на 1 января 2021 года, количество населения в Российской Федерации составляло 146 171 015 человек https://showdata.gks.ru/report/278928/. При этом год назад — еще до выявления первых случаев заболевания в России — численность населения составляла 146 748 590 человек.

Ранее ФАН сообщал, что 15 июля оперативный штаб сообщил о 25293 новых выявленных случаях коронавируса в России за минувшие сутки.

Почти 12% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких признаков заболевания. Хотя бы один компонент вакцины от COVID-19 к этому моменту, по данным сервиса статистики вакцинации, в России получили более 30,5 миллиона человек, что составляет 20,89% от всего населения страны.