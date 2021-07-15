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Мишустин пообещал направить на школьные выплаты более 200 млрд рублей

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:01
Экономика
Мишустин пообещал направить на школьные выплаты более 200 млрд рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 июля. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о перечислении более 200 миллиардов рублей на выплаты для семей страны.

Речь идет о единовременных пособиях для школьников перед новым учебным годом. Деньги на эти выплаты будут направлены сегодня, заявил глава кабмина.

Российские семьи с детьми школьного возраста начнут получать разовые пособия с середины августа. Размер начисления составит 10 тысяч рублей.

Единовременную выплату на школьников граждане России смогут получить только безналично. Деньги будут переводить на карту любой платежной системы, сообщили ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

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