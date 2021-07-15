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Италия откроет почетное консульство на юге Ливии
Весь мир
Италия откроет почетное консульство на юге Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 15 июля. Италия планирует открыть почетное консульство на юге Ливии для поддержки экономических проектов в регионе, а также возобновить прямые рейсы в Бенгази. Ожидается, что к осени 2021 года представительство Рима уже приступит к оказанию услуг и выдаче виз гражданам.

Об этом сообщил Ливийский деловой совет (LBC) после встречи с послом Италии Джузеппе Гримальди в Триполи 13 июля. Помимо открытия консульства, стороны обсудили несколько тем, связанных с проектами устойчивого развития в южном регионе, коммерческой и экономической деятельностью на востоке государства, продвижением торгового обмена и механизмами, способствующими перемещению владельцев бизнеса.

LBC также представил свой проект цифровой бизнес-платформы, который он создает в сотрудничестве с Агентством международного развития США (USAID) для построения эффективного партнерства между государственным и частным секторами.

Кроме того, Деловой совет проинформировал итальянскую сторону о планах по реконструкции Ливии и привлечении к ней зарубежных компаний. Проекты в данной сфере могут обеспечить рабочие места для молодежи и создать инфраструктуру в соответствии с организованным механизмом при участии частного сектора и поддержке дружественных стран.

Чиновники обсудили препятствия, с которыми сталкиваются коммерческие перевозки между Ливией и Италией, а также практические предложения по их преодолению. Посол Гримальди, согласно заявлению LBC, приветствовал все представленные идеи и предложения Делового совета.

Решено также провести отдельную встречу с торговым консулом в рамках подготовки к разработке меморандума о взаимопонимании, касающегося облегчения передвижения членов LBC.

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