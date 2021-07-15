Киев, 15 июля. Украинские рестораторы вспомнили способ зарабатывать на туристах — гостям из стран Персидского залива предлагают «специальное» меню с «халяльными» позициями.

Заведения общепита Украины после наплыва арабских туристов решили подзаработать и разработали новое меню с отдельными позициями и ценами в два раза выше. Нововведение зачастую встречается в несетевых ресторанах, которые таким образом решили поправить свое финансовое положение.

Репутацию ресторанов попыталась обелить директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова. Она заявила, что лично не сталкивалась с такими нарушениями,лишь слышала, что такое происходит в заведениях Киева, Львова и Одессы.

«Знаю, что выдают меню с ценами в два раза выше. Но никто из знакомых рестораторов об этом не говорил», — пояснила Насонова.

Закон Украины запрещает таким образом завышать цены, поэтому нарушения скорее всего носят точечный характер, так как в сетевых ресторанах цены строго регламентированы, отметили специалисты ресторанного бизнеса. Но они допускают, что такое возможно, желающих незаконно нажиться много в любой сфере.

«Такие случаи у нас уже были неоднократно – и на Евро-2012, и на финале Лиги Чемпионов, и мы с ними боролись», — отметил глава объединения участников рынка туризма Visit Ukraine Антон Тараненко.

За летний сезон 2021 года Украина пополнила казну на 25 млн долларов за счет арабских туристов. Украине необходимо в этом году завоевать репутацию туристической мекки, чтобы в следующем году привлечь большее количество гостей из арабских стран, отметил специалист.

Украинский политолог Алексей Якубин заявил, что страна превратилась в заповедник, за последние годы она стала наибеднейшим государством в Европе. Экономика Украины абсолютно неэффективна, а Конституция, по словам эксперта, превратилась в набор мертвых фраз.