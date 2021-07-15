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Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog представили клип на песню «Мы будем жить»
Общество
Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog представили клип на песню «Мы будем жить»
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Anatoly Lomohov / instagram.com / @locdog2070

Москва, 15 июля. Знаменитый эстрадный исполнитель Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog (Александр Жвакин) выпустили клип на совместную композицию «Мы будем жить».

Музыкальное видео появилось на YouTube-канале рэпера. Режиссером клипа выступил Семен Багиров, а в съемках приняли участие воспитанники баскетбольного клуба «Химки» и детский хор «Великан».

В клипе «Мы будем жить» можно увидеть юных спортсменов, балерину, а также офисного сотрудника, решающегося на экстремальный подъем в горы. Loc-Dog пояснял, что в совместной песне с Лещенко речь идет о простых человеческих ценностях, в которых люди находят счастье.

Лев Лещенко иногда нелестно отзывается о звездах, популярных у молодежи. Например, он раскритиковал тиктокеров, а дома, в которых живут блогеры, назвал «кунсткамерой». Кроме того, исполнитель отказался сотрудничать с продюсером звезды TikTok Дани Милохина.

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клип лещенко loc-dog
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