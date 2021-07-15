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Песков рассказал о планах Путина на посещение авиасалона МАКС-2021

  /   Обновлено: 15 июля 2021 12:51
Армия
Песков рассказал о планах Путина на посещение авиасалона МАКС-2021
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 15 июля. Президент России Владимир Путин намерен посмотреть полеты в ходе авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля затруднился ответить, планирует ли глава государства ознакомиться с новым самолетом, который должен представить на авиационной выставке Ростех.

«Я просто не знаю, какая это будет презентация (нового самолета. — Прим. ред.), поэтому пока я не могу сказать», — сказал Песков.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщали, что в первый день Международного авиакосмического салона МАКС-2021 будет показан новый российский самолет военного назначения.

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Все новости / Армия / Песков рассказал о планах Путина на посещение авиасалона МАКС-2021
путин песков МАКС-2021
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