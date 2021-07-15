Песков рассказал о планах Путина на посещение авиасалона МАКС-2021

Москва, 15 июля. Президент России Владимир Путин намерен посмотреть полеты в ходе авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля затруднился ответить, планирует ли глава государства ознакомиться с новым самолетом, который должен представить на авиационной выставке Ростех.

«Я просто не знаю, какая это будет презентация (нового самолета. — Прим. ред.), поэтому пока я не могу сказать», — сказал Песков.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщали, что в первый день Международного авиакосмического салона МАКС-2021 будет показан новый российский самолет военного назначения.