Украинцы стали чаще покупать российские автомобили Lada

Киев, 15 июля. Объем продаж автомобилей Lada на Украине составил 909 новых экземпляров в первой половине текущего года. Показатель на 276% больше аналогичного периода годом ранее.

В настоящее время наблюдаются самые высокие темпы реализации российских автомобилей Lada на украинском рынке. Продажи компании находились на уровне 170 транспортных средств по итогам июля текущего года. В результате значение увеличилось в 5,5 раза, передает «Газета.Ru».

Соответствующее повышение стало возможным благодаря запуску местного производства машин на Запорожском автомобильном заводе в конце прошлого года. Согласно представленным данным, японская корпорация Toyota, которая считается лидером локального рынка, реализовала 7,2 тысячи автомобилей по итогам полугодия. Показатель на 19% больше аналогичного периода годом ранее.

Российский концерн «АвтоВАЗ» ранее приостановил на один день выпуск моделей Lada Largus, Lada Xray, а также Renault Logan и Renault Sandero. Производство притормозили на фоне дефицита комплектующих.