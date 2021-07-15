Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 13:43
13:41
Экономика
Минтранс России обновил стратегию развития транспортной инфраструктуры
13:40
Политика
Ангела Меркель потрясена последствиями наводнения в Германии
13:39
Политика
МИД России заявил о попытках США устроить цветную революцию на Кубе
13:36
Общество
Верховная рада Украины утвердила отставку Арсена Авакова. События дня
13:34
Происшествия
В овраге под Новосибирском нашли тело пропавшей госпожи Стеллы
13:34
Происшествия
Преступник застрелил пожилую пару на Кубани
13:33
Политика
Клип со стихами Марии Захаровой набрал более 16 млн просмотров
13:31
Армия
Мэр Майами оправдался за свои слова о бомбардировке Кубы со стороны США
13:29
Весь мир
Глава МИД Судана призвала российские компании инвестировать в проекты страны
13:28
Происшествия
В Чечне от полученных травм погиб пятилетний мальчик
Все новости

Украинцы стали чаще покупать российские автомобили Lada

  /   Обновлено: 15 июля 2021 12:46
Экономика
Украинцы стали чаще покупать российские автомобили Lada
lada.ru  /  LADA

Киев, 15 июля. Объем продаж автомобилей Lada на Украине составил 909 новых экземпляров в первой половине текущего года. Показатель на 276% больше аналогичного периода годом ранее.

В настоящее время наблюдаются самые высокие темпы реализации российских автомобилей Lada на украинском рынке. Продажи компании находились на уровне 170 транспортных средств по итогам июля текущего года. В результате значение увеличилось в 5,5 раза, передает «Газета.Ru».

Соответствующее повышение стало возможным благодаря запуску местного производства машин на Запорожском автомобильном заводе в конце прошлого года. Согласно представленным данным, японская корпорация Toyota, которая считается лидером локального рынка, реализовала 7,2 тысячи автомобилей по итогам полугодия. Показатель на 19% больше аналогичного периода годом ранее.

Российский концерн «АвтоВАЗ» ранее приостановил на один день выпуск моделей Lada Largus, Lada Xray, а также Renault Logan и Renault Sandero. Производство притормозили на фоне дефицита комплектующих.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Украинцы стали чаще покупать российские автомобили Lada
lada автомобиль продажи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru